Завтрак из яйца совершенно по-новому: шикарный рецепт из четырех ингредиентов

Часто много времени на завтрак нет, поэтому многие достают из холодильника яйца, чтобы сделать омлет или яичницу. Однако, если эти блюда уже надоели и хочется чего-то более интересного, можно приготовить яйцо с лавашом.
Главред узнал, как приготовить такое блюдо быстро и из простых ингредиентов. Об этом в своем TikTok viktoriia_chui рассказала украинский блогер Виктория.
Яйцо в лаваше - рецепт
Ингредиенты:
- Яйцо 1 шт.
- Лаваш
- Зелень
- Твердый сыр
Для начала на лист лаваша надо выложить сырое яйцо. Его можно подсолить, а дальше надо взбить венчиком. Посыпаем яйцо сыром и зеленью и заворачиваем лаваш со всех сторон.
Лаваш поджариваем на разогретой сковороде под крышкой с двух сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить яйцо в лаваше:
@viktoriia_chui
Когда трендовый рецепт из Тик Току оказался очень вкусным Лаваш получается очень вкусным и не сухим, поэтому обязательно попробуйте На лаваш выбиваем яйцо, солим и взбалтываем его. Посыпаем натертым сыром, зеленью, заворачиваем и обжариваем с двух сторон, под крышкой♬ оригинальный звук - ТРЕМБИТА
Вас может заинтересовать:
- Самый простой рецепт: как приготовить шикарную шарлотку с яблоками
- Невероятная намазка за копейки: готовим вкусную закуску за 5 минут
- Исчезнет со стола первым: салат из свеклы, вкуснее "Шубы"
О персоне: viktoriia_chui
viktoriia_chui - украинский блогер, которая делится быстрыми и простыми рецептами, а также кулинарными лайфхаками в TikTok, YouTube, Telegram и Instagram. Более 28 тысяч пользователей следят за страницами блогера.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред