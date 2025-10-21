Завтрак из яйца совершенно по-новому: шикарный рецепт из четырех ингредиентов

Рецепт яйца в лаваше, который станет отличной альтернативой омлету, или яичнице.

Шикарный завтрак за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Часто много времени на завтрак нет, поэтому многие достают из холодильника яйца, чтобы сделать омлет или яичницу. Однако, если эти блюда уже надоели и хочется чего-то более интересного, можно приготовить яйцо с лавашом.

Главред узнал, как приготовить такое блюдо быстро и из простых ингредиентов. Об этом в своем TikTok viktoriia_chui рассказала украинский блогер Виктория.

Яйцо в лаваше - рецепт

Ингредиенты:

Яйцо 1 шт.

Лаваш

Зелень

Твердый сыр

Для начала на лист лаваша надо выложить сырое яйцо. Его можно подсолить, а дальше надо взбить венчиком. Посыпаем яйцо сыром и зеленью и заворачиваем лаваш со всех сторон.

Лаваш поджариваем на разогретой сковороде под крышкой с двух сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить яйцо в лаваше:

@viktoriia_chui Когда трендовый рецепт из Тик Току оказался очень вкусным Лаваш получается очень вкусным и не сухим, поэтому обязательно попробуйте На лаваш выбиваем яйцо, солим и взбалтываем его. Посыпаем натертым сыром, зеленью, заворачиваем и обжариваем с двух сторон, под крышкой ♬ оригинальный звук - ТРЕМБИТА

О персоне: viktoriia_chui viktoriia_chui - украинский блогер, которая делится быстрыми и простыми рецептами, а также кулинарными лайфхаками в TikTok, YouTube, Telegram и Instagram. Более 28 тысяч пользователей следят за страницами блогера.

