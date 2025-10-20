Невероятная намазка за копейки: готовим вкусную закуску за 5 минут

Если после тяжелого рабочего дня у вас не осталось времени на готовку, а в холодильнике почти пусто - не беда. Главред предлагает приготовить очень простую, но сытную и вкусную намазку на хлеб всего из трех ингредиентов.
Рецептом намазки поделилась в своем TikTok кулинарный блогер an.cookbook.
Вам понадобится:
- морковь - 2 шт;
- вареные яйца - 2 шт;
- плавленые сырки - 2 шт;
- майонез - 3-4 ст.л;
- чеснок - 1-2 зубчика.
Процесс приготовления
Сначала нужно отварить до готовности яйца. Тем временем помойте и очистите морковь, ее следует натереть на крупной терке.
После этого натрите отваренные куриные яйца, а затем - плавленые сырки.
Все ингредиенты высыпаем в глубокую емкость и заправляем майонезом. Можно добавить для пикантности немного чеснока. Не забудьте все хорошо перемешать.
Намазка особенно вкусная с подсушенным хлебом.
Приятного аппетита!
Как приготовить намазку из трех ингредиентов - смотрите видео:
@an.cookbook Намазка-салат из 3х ингредиентов? ?Ингредиенты: - Морковь - 2 шт - Вареные яйца- 2 шт - Плавленые сырки - 2 шт - Майонез - 3-4 ст.л - Чеснок - 1-2 зубчика P.S. Кстати, в @silpo.ukraine ♬ Ukrainian Folk - Ivan Luzan
