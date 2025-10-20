Невероятная намазка за копейки: готовим вкусную закуску за 5 минут

Эта намазка станет отличным вариантом и для быстрого перекуса, и для угощения гостей.

Рецепт вкусной намазки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если после тяжелого рабочего дня у вас не осталось времени на готовку, а в холодильнике почти пусто - не беда. Главред предлагает приготовить очень простую, но сытную и вкусную намазку на хлеб всего из трех ингредиентов.

Рецептом намазки поделилась в своем TikTok кулинарный блогер an.cookbook.

Вам понадобится:

морковь - 2 шт;

вареные яйца - 2 шт;

плавленые сырки - 2 шт;

майонез - 3-4 ст.л;

чеснок - 1-2 зубчика.

Процесс приготовления

Сначала нужно отварить до готовности яйца. Тем временем помойте и очистите морковь, ее следует натереть на крупной терке.

После этого натрите отваренные куриные яйца, а затем - плавленые сырки.

Все ингредиенты высыпаем в глубокую емкость и заправляем майонезом. Можно добавить для пикантности немного чеснока. Не забудьте все хорошо перемешать.

Намазка особенно вкусная с подсушенным хлебом.

Приятного аппетита!

Как приготовить намазку из трех ингредиентов - смотрите видео:

О персоне: an.cookbook an.cookbook - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На an.cookbook подписаны более 5 тысяч пользователей соцсети.

