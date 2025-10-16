Шикарный торт за 15 минут: легче и не придумаешь

Рецепт вкуснейшего торта без заморочек и приготовления теста.

Торт без выпечки - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Замечательный рецепт торта из печенья с вкусным кремом и шоколадной глазурью, с которым справятся даже дети. Для этого десерта не нужно ничего выпекать, а сочетание шоколадного печенья и нежного крема не оставит никого равнодушным.

Кстати, торт можно украсить фруктами, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Торт без выпечки - рецепт

Ингредиенты:

Шоколадное печенье – 350 г;

Сметана 30% - 450 г;

Сгущенка по вкусу;

Молоко – для пропитки печенья;

Шоколад – 2 плитки;

Масло растительное — 1 ст. л.

Тщательно смешайте сметану и сгущенное молоко.

В форму выложите слой шоколадного печенья, которое нужно пропитать молоком.

Смажьте печенье кремом и сделайте еще несколько таких слоев. Последним слоем должен быть крем.

Для глазури растопите шоколад на водяной бане, добавьте растительное масло, перемешайте и полейте торт.

Оставьте торт на 2 часа в холодильнике, чтобы он пропитался и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить торт без выпечки:

