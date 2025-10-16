Шикарный торт за 15 минут: легче и не придумаешь

Замечательный рецепт торта из печенья с вкусным кремом и шоколадной глазурью, с которым справятся даже дети. Для этого десерта не нужно ничего выпекать, а сочетание шоколадного печенья и нежного крема не оставит никого равнодушным.
Кстати, торт можно украсить фруктами, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Торт без выпечки - рецепт
Ингредиенты:
- Шоколадное печенье – 350 г;
- Сметана 30% - 450 г;
- Сгущенка по вкусу;
- Молоко – для пропитки печенья;
- Шоколад – 2 плитки;
- Масло растительное — 1 ст. л.
Тщательно смешайте сметану и сгущенное молоко.
В форму выложите слой шоколадного печенья, которое нужно пропитать молоком.
Смажьте печенье кремом и сделайте еще несколько таких слоев. Последним слоем должен быть крем.
Для глазури растопите шоколад на водяной бане, добавьте растительное масло, перемешайте и полейте торт.
Оставьте торт на 2 часа в холодильнике, чтобы он пропитался и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить торт без выпечки:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
