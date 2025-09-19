Шикарный вафельный торт по-новому: готовится фантастически быстро

Закусочный вафельный торт по оригинальному рецепту.

https://glavred.info/recipes/shikarnyy-vafelnyy-tort-po-novomu-gotovitsya-fantasticheski-bystro-10699502.html Ссылка скопирована

Закусочный торт с крабовыми палочками - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт вафельного торта, который украсит даже праздничный стол. Все дело в аппетитной начинке, которая придется по душе вашим родным и гостям.

Кстати, в начинку можно добавить еще и консервированную кукурузу, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.

Закусочный вафельный торт - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

вафельные коржи – 8 шт.

крабовые палочки – 1 уп.

плавленый сырок – 3 шт.

яйца – 3 шт.

майонез – 150 г

чеснок – 3 зуб.

соль, перец – по вкусу

Для начинки натрите плавленые сырки, отваренные яйца, крабовые палочки и чеснок на терке.

В массу добавьте соль, перец, майонез и все хорошо перемешайте.

Намажьте вафельные коржи начинкой и сформируйте торт.

Теперь поставьте в холодильник на 4-5 часов, чтобы торт хорошо пропитался и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить закусочный вафельный торт:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мирослава Пекарюк Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред