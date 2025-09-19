Шикарный вафельный торт по-новому: готовится фантастически быстро

Предлагаем вам рецепт вафельного торта, который украсит даже праздничный стол. Все дело в аппетитной начинке, которая придется по душе вашим родным и гостям.
Кстати, в начинку можно добавить еще и консервированную кукурузу, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.
Закусочный вафельный торт - рецепт
Ингредиенты:
- вафельные коржи – 8 шт.
- крабовые палочки – 1 уп.
- плавленый сырок – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- майонез – 150 г
- чеснок – 3 зуб.
- соль, перец – по вкусу
Для начинки натрите плавленые сырки, отваренные яйца, крабовые палочки и чеснок на терке.
В массу добавьте соль, перец, майонез и все хорошо перемешайте.
Намажьте вафельные коржи начинкой и сформируйте торт.
Теперь поставьте в холодильник на 4-5 часов, чтобы торт хорошо пропитался и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить закусочный вафельный торт:
О персоне: Мирослава Пекарюк
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
