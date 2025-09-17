Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: фантастический рецепт

Если гости на пороге, а стол еще пустой, Главред предлагает приготовить невероятную закуску из крабовых палочек. Это блюдо идеально для любого праздника и покорит всех, готовится всего 5-7 минут.
Рецептом вкусных брускетов с крабовой начинкой поделилась украинская кулинарная блогер @vistovska_cooking в TikTok.
Вам понадобится:
- крабовые палочки - 150 г;
- яйца 2 - шт;
- сыр - 100 г;
- майонез - 1 ст.л;
- соевый соус - 1 ст.л;
- чеснок - 1 зубчик;
- багет.
Сперва нужно сварить яйца. Пока они готовятся разделяем крабовые палочки на волокна.
Когда яйца будут готовы, то натираем их на терке. Также нужно натереть сыр.
Крабовые палочки, сыр и яйца следует заправить майонезом и соевым соусом. Сюда же выжмите один зубчик чеснока. Все тщательно перемешайте. По желанию можно добавить еще икру масаго.
Когда начинка будет готова, нарежьте багет ломтиками и щедро выложите на него начинку.
Брускетты нужно запекать 5-7 минут при 200 °C. Сверху можно еще полить соусом терияки.
Приятного аппетита!
Как приготовить брускетты с крабовой начинкой - смотрите видео:
@vistovska_cooking Брускетты с крабовой начинкой - крабовые палочки 150 г @Водный Мир - яйца 2 шт - сыр 100 г - икра масаго красная 80 г @vodnyjsvit - майонез 1 ст.л - соевый соус 1 ст.л - чеснок 1 зубчик - багет Разделяем на волокна крабовые палочки, добавляем натертые яйца, сыр, икру, заправляем майонезом и соевым соусом, перемешиваем. Щедро выкладываем начинку на брускетты. Запекаем 5-7 мин/200С. Приятного аппетита! ❤️ #рецепты#фудблог#фудблогер#кулинария#брускеты♬ оригинальный звук - ВКУСНЫЕ ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ
