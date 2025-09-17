Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: фантастический рецепт

Закуска готовится очень просто и за считанные минуты.

https://glavred.info/recipes/idealnaya-zakuska-kotoruyu-razmetayut-za-1-minutu-fantasticheskiy-recept-10698875.html Ссылка скопирована

Рецепт невероятной закуски за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если гости на пороге, а стол еще пустой, Главред предлагает приготовить невероятную закуску из крабовых палочек. Это блюдо идеально для любого праздника и покорит всех, готовится всего 5-7 минут.

Рецептом вкусных брускетов с крабовой начинкой поделилась украинская кулинарная блогер @vistovska_cooking в TikTok.

Вам понадобится:

видео дня

крабовые палочки - 150 г;

яйца 2 - шт;

сыр - 100 г;

майонез - 1 ст.л;

соевый соус - 1 ст.л;

чеснок - 1 зубчик;

багет.

Сперва нужно сварить яйца. Пока они готовятся разделяем крабовые палочки на волокна.

Когда яйца будут готовы, то натираем их на терке. Также нужно натереть сыр.

Крабовые палочки, сыр и яйца следует заправить майонезом и соевым соусом. Сюда же выжмите один зубчик чеснока. Все тщательно перемешайте. По желанию можно добавить еще икру масаго.

Когда начинка будет готова, нарежьте багет ломтиками и щедро выложите на него начинку.

Брускетты нужно запекать 5-7 минут при 200 °C. Сверху можно еще полить соусом терияки.

Приятного аппетита!

Как приготовить брускетты с крабовой начинкой - смотрите видео:

Другие рецепты:

О персоне: vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред