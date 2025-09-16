Золотая корочка мечты: что превращает картошку в настоящий шедевр

Ключ к идеальному результату — посолить картофель снаружи, чтобы он получился ароматным и с насыщенным вкусом.

Как приготовить идеальную картошку / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Stones, Pixabay/feherandras

Чтобы приготовить действительно вкусный и хрустящий картофель в мундире, не нужны ни дорогие продукты, ни специальные приспособления.

Всё, что нужно — это базовые ингредиенты и правильный способ приготовления, пишет Express.

Что не стоит делать

Повара советуют отказаться от популярных привычек:

Не заворачивайте картофель в фольгу — она не даст образоваться хрустящей корочке.

Не протыкайте картофелины вилкой — так они пересушиваются.

Не используйте микроволновку — результат будет совсем не тот.

Что нужно для самой вкусной картошки

Ключ к идеальному результату — посолить картофель снаружи, чтобы он получился ароматным и с насыщенным вкусом.

Ингредиенты (на 5 порций):

5 крупных картофелин (лучше сорт для запекания)

¼ стакана оливкового масла

2 ст. ложки соли

Как готовить

Разогрейте духовку до 190°C (или 170°C с конвекцией).

Хорошо вымойте картофель под холодной водой, потрите руками, чтобы удалить грязь, и вытрите насухо.

В миске соедините оливковое масло и соль.

Обмакните каждую картофелину в смесь, чтобы полностью покрыть.

Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 60 минут.

Подавайте целиком или разрежьте, слегка сдавив края, чтобы "раскрыть" картофель.

Интересные факты о картофеле / Главред

Что делать с остатками

На следующий день разогревайте картофель в духовке: 180°C на 15 минут.

Остатки идеально подойдут для картофельных драников или запеканок.

Простой трюк для идеально картофеля: в ход пошёл уксус

Шеф-повар раскрыл лёгкий способ добиться золотистой, хрустящей корочки у картофеля. Он добавил всего две столовые ложки обычного белого уксуса в воду, в которой отваривал клубни.

Картофель варился до состояния, при котором его легко можно было проткнуть вилкой — примерно 12 минут. Затем воду слили, а картофель оставили на 3–4 минуты "отдохнуть" — лишняя влага испаряется, а поверхность подсыхает, что критично для получения хруста при запекании или обжарке.

