Золотая корочка мечты: что превращает картошку в настоящий шедевр

Вы узнаете:
- Что нужно для самой вкусной картошки
- Как готовить по-настоящему вкусную картошку
- Простой трюк для идеально картофеля
Чтобы приготовить действительно вкусный и хрустящий картофель в мундире, не нужны ни дорогие продукты, ни специальные приспособления.
Всё, что нужно — это базовые ингредиенты и правильный способ приготовления, пишет Express.
Что не стоит делать
Повара советуют отказаться от популярных привычек:
- Не заворачивайте картофель в фольгу — она не даст образоваться хрустящей корочке.
- Не протыкайте картофелины вилкой — так они пересушиваются.
- Не используйте микроволновку — результат будет совсем не тот.
Что нужно для самой вкусной картошки
Ключ к идеальному результату — посолить картофель снаружи, чтобы он получился ароматным и с насыщенным вкусом.
Ингредиенты (на 5 порций):
- 5 крупных картофелин (лучше сорт для запекания)
- ¼ стакана оливкового масла
- 2 ст. ложки соли
Как готовить
- Разогрейте духовку до 190°C (или 170°C с конвекцией).
- Хорошо вымойте картофель под холодной водой, потрите руками, чтобы удалить грязь, и вытрите насухо.
- В миске соедините оливковое масло и соль.
- Обмакните каждую картофелину в смесь, чтобы полностью покрыть.
- Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 60 минут.
- Подавайте целиком или разрежьте, слегка сдавив края, чтобы "раскрыть" картофель.
Что делать с остатками
На следующий день разогревайте картофель в духовке: 180°C на 15 минут.
Остатки идеально подойдут для картофельных драников или запеканок.
Простой трюк для идеально картофеля: в ход пошёл уксус
Шеф-повар раскрыл лёгкий способ добиться золотистой, хрустящей корочки у картофеля. Он добавил всего две столовые ложки обычного белого уксуса в воду, в которой отваривал клубни.
Картофель варился до состояния, при котором его легко можно было проткнуть вилкой — примерно 12 минут. Затем воду слили, а картофель оставили на 3–4 минуты "отдохнуть" — лишняя влага испаряется, а поверхность подсыхает, что критично для получения хруста при запекании или обжарке.
Смотрите видео - как вкусно запечь картошку:
