Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошку

Как идеально приготовить картошку / Коллаж Главред, фото unsplash.com

Вы узнаете:

Для этого понадобится всего один привычный кухонный ингредиент

Две столовые ложки обычного белого уксуса в воду и довести картофель до кипения

Открыт простой секрет приготовления идеального хрустящего картофеля с мягкой, воздушной серединкой — для этого понадобится всего один привычный кухонный ингредиент.

Долгое время кулинары экспериментировали с различными способами — использовали животный жир, оливковое масло или вымачивали картофель в солёной воде часами, пишет Express.

Однако один из них нашёл особенно эффективный метод. И он оказался весьма полезным.

Он добавил две столовые ложки обычного белого уксуса в воду и довёл картофель до кипения, варя его до мягкости — до состояния, когда клубни легко протыкаются вилкой.

После 12 минут кипячения слил воду и дал картофелю постоять ещё 3–4 минуты, чтобы излишняя влага испарилась. Это важно: пар помогает подсушить поверхность, подготавливая её к хрустящей корочке.

Интересные факты о картофеле / Главред

Затем картошку активно потрясли в сите — отверстия создают шероховатую текстуру на поверхности, благодаря которой корочка получается особенно хрустящей.

После этого картофель выложили в один слой в корзину фритюрницы и готовили 22 минуты. Результат превзошёл ожидания: аппетитная золотистая корочка снаружи и нежная воздушная мякоть внутри.

Из всех протестированных способов именно вариант с уксусом оказался самым удачным.

Как приготовить картофель с аппетитной хрустящей корочкой: советы кулинара

Многие уверены, что для получения идеально хрустящего картофеля его нужно сразу жарить, но это не совсем верно. По словам эксперта, существует простой способ, который позволяет добиться лучшей текстуры без лишних усилий.

Он объяснил, что перед жаркой картофель стоит немного проварить.

"Самое важное — предварительно отварить картофель в течение трёх-пяти минут. Это ключ к тому, чтобы он получился действительно хрустящим при жарке", — пояснил шеф-повар.

