Массированные атаки на Киев: боец ПВО раскрыл ключевую проблему обороны столицы

Инна Ковенько
17 декабря 2025, 15:00
Военные рассказали, как современные технологии России влияют на эффективность ПВО в столице.
Чем россияне бьют по Киеву - военный раскрыл основную проблему ПВО/ Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Главное:

  • РФ чаще всего атакует Киев "Шахедами" и крылатыми ракетами, иногда применяет "Кинжалы"
  • Наибольшей проблемой для ПВО являются ракеты с тепловыми ловушками, которые затрудняют перехват

Армия страны-агрессора России обычно атакует Киев "Шахедами" и крылатыми ракетами, пытаясь нанести максимальные разрушения и создать угрозу для гражданского населения.

Бойцы ПВО постоянно противостоят этим атакам, однако современные технологии врага, в частности ракеты с тепловыми ловушками, значительно усложняют перехват как беспилотников, так и ракет. Об этом рассказал в интервью Фокусу Денис "Пудж", боец ПВО Отдельной президентской бригады, стрелок-зенитчик зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

По его словам, украинские защитники сбивают как крылатые ракеты, так и "Искандеры", а во время массированных атак встречаются и баллистические ракеты, включая "Кинжалы".

"У баллистики очень высокая скорость и высота полета. Когда они заходят на цель, скорость может достигать до 14 тысяч километров в час. Самое страшное, когда они начинают падать", - объясняет Денис.

Он добавляет, что самой большой проблемой для украинских бойцов становятся новые технологии врага. Ракеты с тепловыми ловушками отвлекают системы перехвата, заставляя ракеты взрываться далеко от цели. Основная цель таких ловушек - помочь ракете уклониться от перехвата и избежать поражения. Несмотря на это, современные системы ПВО успешно перехватывают такие ракеты, хоть и не всегда.

Модернизация "Шахедов" - объяснение эксперта

Специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", обращает внимание на модернизацию российских ударных дронов типа "Шахед". "Оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это существенно усложняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы", - объясняет он. По словам эксперта, сейчас возможности РЭБ позволяют прикрывать только наиболее важные для страны объекты.

Бескрестнов также отмечает, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны свидетельствует о длительном и стабильном технологическом сотрудничестве между Россией и Китаем.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в среду, 17 декабря, российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Произошло попадание в многоэтажку. Оккупанты также атаковали один из объектов инфраструктуры города.

Кроме того, поздно вечером во вторник, 16 декабря, войска оккупантов дронами осуществили атаку на Украину. Среди целей оказался и Киев.

Напомним, Одесская область пережила одну из самых массированных атак. Вследствие этого были повреждены объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

Атаки РФ на Украину / Инфографика: Главред

Что такое Отдельная президентская бригада?

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого - специальная воинская часть в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подчиненная командованию Сухопутных войск. Выполняет задачи, аналогичные функциям лейбгвардий других стран. Бригада носит почетное название в честь 1-го украинского казацкого полка имени гетмана Богдана Хмельницкого полка времен Первой освободительной борьбы, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

