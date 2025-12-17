Сочельник 2025 в Украине: дата, традиции и что обязательно нужно знать

Вы узнаете:
- Когда Сочельник в Украине в 2025 году
- Традиции Сочельника в Украине
Сочельник 2025 в Украине — один из самых почитаемых и символичных дней в христианском календаре. Он предшествует Рождеству и связан с древними традициями, семейными обрядами и строгими правилами, которые украинцы соблюдают из поколения в поколение.
В 2025 году украинцы будут отмечать Сочельник 24 декабря — по новоюлианскому календарю, на который перешла Православная церковь Украины.
Когда Сочельник в Украине в 2025 году
Для тех, кто ищет точный ответ, когда Сочельник в Украине в 2025 году, дата остается неизменной — 24 декабря. Именно в этот вечер семьи собираются за праздничным столом и ждут появления первой звезды, которая символизирует рождение Иисуса Христа.
С этого момента начинается празднование Рождества, а Сочельник считается днем духовного очищения и подготовки к большому церковному празднику.
Традиции Сочельника в Украине
Традиции Сочельника в Украине имеют глубокие корни и строго соблюдаются во многих семьях. В течение дня принято поститься, не употребляя мясные и молочные продукты. Основное внимание уделяется духовной подготовке, молитве и наведению порядка в доме.
Центральным элементом вечера является Святая вечеря, которая начинается только после появления первой звезды на небе. За столом собирается вся семья, что символизирует единство и согласие.
Святая вечеря на Сочельник 2025
Святая вечеря на Сочельник 2025 традиционно состоит из 12 постных блюд. Каждое из них имеет символическое значение и связано с апостолами. Главным блюдом остается кутья — обрядовая каша из пшеницы, меда и мака.
На стол также ставят узвар, вареники, борщ без мяса, рыбу, голубцы и другие постные блюда. Перед началом трапезы хозяин дома произносит молитву и приглашает семью к столу.
Что нельзя делать на Сочельник
Согласно народным верованиям, в Сочельник в Украине нельзя ссориться, сквернословить и заниматься тяжелым физическим трудом. Считалось, что негативные эмоции в этот день могут повлиять на весь будущий год.
Также не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся и проводить вечер в одиночестве — Сочельник принято встречать в кругу семьи.
Вам может быть интересно:
- Будет вау-эффект: что подарить на Рождество тем, у кого всё есть
- Удастся ли закончить войну в Украине до Рождества - политолог раскрыл два варианта
- Чем опасна ёлка для кошек: как пережить Рождество вместе с пушистым другом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред