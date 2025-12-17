Сочельник 2025 в Украине: дата, традиции и что обязательно нужно знать

Для многих украинцев этот вечер — не просто религиозный обряд, а символ тепла, надежды и начала светлого праздничного периода.

Сочельник 2025 в Украине

Сочельник 2025 в Украине — один из самых почитаемых и символичных дней в христианском календаре. Он предшествует Рождеству и связан с древними традициями, семейными обрядами и строгими правилами, которые украинцы соблюдают из поколения в поколение.

В 2025 году украинцы будут отмечать Сочельник 24 декабря — по новоюлианскому календарю, на который перешла Православная церковь Украины.

Когда Сочельник в Украине в 2025 году

Для тех, кто ищет точный ответ, когда Сочельник в Украине в 2025 году, дата остается неизменной — 24 декабря. Именно в этот вечер семьи собираются за праздничным столом и ждут появления первой звезды, которая символизирует рождение Иисуса Христа.

С этого момента начинается празднование Рождества, а Сочельник считается днем духовного очищения и подготовки к большому церковному празднику.

Традиции Сочельника в Украине

Традиции Сочельника в Украине имеют глубокие корни и строго соблюдаются во многих семьях. В течение дня принято поститься, не употребляя мясные и молочные продукты. Основное внимание уделяется духовной подготовке, молитве и наведению порядка в доме.

Центральным элементом вечера является Святая вечеря, которая начинается только после появления первой звезды на небе. За столом собирается вся семья, что символизирует единство и согласие.

Святая вечеря на Сочельник 2025

Святая вечеря на Сочельник 2025 традиционно состоит из 12 постных блюд. Каждое из них имеет символическое значение и связано с апостолами. Главным блюдом остается кутья — обрядовая каша из пшеницы, меда и мака.

На стол также ставят узвар, вареники, борщ без мяса, рыбу, голубцы и другие постные блюда. Перед началом трапезы хозяин дома произносит молитву и приглашает семью к столу.

Что нельзя делать на Сочельник

Согласно народным верованиям, в Сочельник в Украине нельзя ссориться, сквернословить и заниматься тяжелым физическим трудом. Считалось, что негативные эмоции в этот день могут повлиять на весь будущий год.

Также не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся и проводить вечер в одиночестве — Сочельник принято встречать в кругу семьи.

