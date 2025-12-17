Укр
  Новости
  Кино и ТВ

Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара": что это за киноленты

Виталий Кирсанов
17 декабря 2025, 16:22
49
Члены Американской киноакадемии начнут голосование за номинантов 12 января и завершат его через четыре дня.
Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара"
Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Документальный фильм Мстислава Чернова получил место в категории "Лучший документальный фильм"
  • Анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" также попал в список претендентов

Американская киноакадемия объявила шортлист 98-й премии "Оскар" в 12 категориях. В него вошли два украинских фильма. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

В частности, полнометражный документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" получил место в категории "Лучший документальный фильм". Эту работу выдвигали и в категорию "Лучшего международного полнометражного фильма", однако там лента не прошла в финальный отбор.

видео дня

В центре фильма - бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады, их ежедневное движение под огнем; буквально 2000 метров земли, которые превращаются в линию выживания, памяти и потерь.

Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"

Лента рассказывает о крошечном поселке Андреевка в десяти километрах от Бахмута, который стал ареной ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2023 года. Третью штурмовую бригаду от освобождения села отделяет всего два километра лесополосы, усеянной минами, где окопался враг. Бойцы, когда-то гражданские, преодолевают этот путь, чтобы вернуть Украине ее территории.

Оператором фильма стал документальный фотограф Александр Бабенко. Продюсерами работали Мишель Майснер и Рейни Аронсон-Рат, музыкальное сопровождение создал двукратный лауреат "Грэмми" Сэм Слейтер.

Мировая премьера фильма состоялась 23 января 2025 года на кинофестивале "Сандэнс". На этом кинофестивале Мстислав Чернов получил награду за режиссуру в категории "Иностранный документальный фильм". На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг свежести 95% и оценку 8,3/10 на основе 20 рецензий критиков.

Анимационный короткометражный фильм Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" также попал в список претендентов в своей категории - "Лучший анимационный короткометражный фильм".

11-минутная документальная анимация рассказывает о первых днях полномасштабного вторжения через личный опыт автора.

Лента сочетает анимацию, созданную из угольных рисунков, и личные архивные материалы.

Фильм также показали на фестивале PragueShorts в рамках международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Кроме этого, в шортлист вошла короткометражная игровая лента "Камень, ножницы, бумага" британского режиссера Франца Бема, посвященная полномасштабному российскому вторжению. В фильме снялись Александр Рудинский и другие украинские актеры. Работа будет соревноваться за награду в категории - "Лучший игровой короткометражный фильм".

Объявленный перечень не является окончательным списком номинантов на премию. Члены Американской киноакадемии начнут голосование за номинантов 12 января и завершат его через четыре дня. Официальный список претендентов назовут 22 января 2026 года. Церемония награждения победителей запланирована на 15 марта 2026 года.

Что такое награда "Оскар"?

"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

"У цинизма Путина нет границ": генерал предупредил, чем опасен мирный план США

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 декабря (обновляется)

09:18

Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

