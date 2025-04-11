Американская киноакадемия начнет вручать "Оскар" в новой номинации

Впервые награду вручат в 2028 году, во время 100-й церемонии.

https://glavred.info/movies/amerikanskaya-kinoakademiya-nachnet-vruchat-oskar-v-novoy-nominacii-10655096.html Ссылка скопирована

Оскар: Академия вводит новую номинацию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

За какие заслуги будут вручать "Оскар" в новой номинации

Когда будут опубликованы правила номинации и голосования

Американская киноакадемия объявила о введении новой номинации на премию "Оскар" - "За достижения в области постановки трюков". Об этом сообщает Deadline с ссылкой на официальное заявление академиков.

Впервые награду вручат в 2028 году, во время 100-й церемонии, за фильмы, которые выйдут в 2027-м.

видео дня

До сих пор подобные достижения отмечали лишь специальными наградами – как, например, в 1967 году Якиму Канутту или в 2013 Гелу Нидему.

Генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Джанет Янг отметили, что трюки были неотъемлемой частью кинематографа с самого его зарождения, и что Академия гордится тем, что признает вклад этих технических и творческих мастеров.

Правила номинации и голосования будут опубликованы в 2027 году вместе с регламентом юбилейной церемонии. Идея ввести награду для трюковых специалистов обсуждалась десятилетиями. Ее активными сторонниками были, в частности, режиссеры Дэвид Литч (Джон Уик, Дэдпул 2), который сам начинал как каскадер.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью. Семейные чудачества Румер Уиллис считает абсолютной нормой.

Также американский актер Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом. Он признался, что однажды даже был готов сесть в тюрьму, лишь бы не видеться с папой.

Бен Аффлек заинтересовался Анджелиной Джоли: "Считает невероятно притягательной".

Читайте также:

Что такое награда "Оскар"? "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред