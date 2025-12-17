Украина под атакой "Шахедов": в крупных городах уже прогремели взрывы, что известно

Вечером 17 декабря российские войска снова применили ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Кривой Рог
В Кривом Роге зафиксированы попадания в жилые районы города. На месте работают аварийно-спасательные службы. По предварительной информации, есть двое раненых - мужчина 58 лет и женщина 67 лет, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
Он отметил, что спасатели проводят тушение пожаров, а штаб помощи людям развернут в ближайшей школе. Строительные материалы из материального резерва города будут доставлены примерно через час.
Одесса
В Одессе атака повредила остекление девятиэтажного жилого дома и образовательного учреждения в Одесском районе. Возгорания не зафиксировано, сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер. На месте работают соответствующие службы.
Черкассы
В Черкассах прогремели взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного". В разных районах города зафиксированы перебои с электроснабжением.
Информацию подтвердил и председатель Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец. По его словам, город подвергся дроновой атаке.
"Есть повреждения инфраструктуры, все соответствующие службы работают на местах. Угроза до сих пор остается", - говорится в его сообщении.
Сумская область
Как сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров, оккупанты атаковали Сумскую громаду двумя ударными БпЛА. в результате попадания в Ковпаковском районе повреждена гражданская инфраструктура - выбиты окна в жилых и нежилых зданиях.
Предварительно погибших нет. По меньшей мере один человек пострадал, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. все последствия уточняются.
Новость дополняется. . . . . .
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред