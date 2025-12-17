Украина под атакой "Шахедов": в крупных городах уже прогремели взрывы, что известно

https://glavred.info/war/ukraina-pod-atakoy-shahedov-v-krupnyh-gorodah-uzhe-progremeli-vzryvy-chto-izvestno-10725092.html Ссылка скопирована

Вечером 17 декабря российские войска снова применили ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Кривой Рог

В Кривом Роге зафиксированы попадания в жилые районы города. На месте работают аварийно-спасательные службы. По предварительной информации, есть двое раненых - мужчина 58 лет и женщина 67 лет, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Он отметил, что спасатели проводят тушение пожаров, а штаб помощи людям развернут в ближайшей школе. Строительные материалы из материального резерва города будут доставлены примерно через час.

Одесса

В Одессе атака повредила остекление девятиэтажного жилого дома и образовательного учреждения в Одесском районе. Возгорания не зафиксировано, сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер. На месте работают соответствующие службы.

Черкассы

В Черкассах прогремели взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного". В разных районах города зафиксированы перебои с электроснабжением.

Информацию подтвердил и председатель Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец. По его словам, город подвергся дроновой атаке.

"Есть повреждения инфраструктуры, все соответствующие службы работают на местах. Угроза до сих пор остается", - говорится в его сообщении.

Сумская область

Как сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров, оккупанты атаковали Сумскую громаду двумя ударными БпЛА. в результате попадания в Ковпаковском районе повреждена гражданская инфраструктура - выбиты окна в жилых и нежилых зданиях.

Предварительно погибших нет. По меньшей мере один человек пострадал, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. все последствия уточняются.

