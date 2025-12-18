Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Что тормозит мирный план для Украины: обозреватель Bloomberg назвал главную преграду

Руслан Иваненко
18 декабря 2025, 01:38
283
Эксперты предупреждают о стратегических и военных последствиях территориальных уступок.
Трамп сделал заявление о совместных переговорах с Зеленским и Путиным
Российские амбиции на Донбасс усложняют мирные переговоры с Киевом / Коллаж: Главред, фото: Скриншот, Владимир Зеленский, Белый дом

Вкратце:

  • Мирное соглашение Украины и России задерживается из-за территорий
  • Россия контролирует около 20% украинской территории
  • Добавление Донецкой области под контроль РФ увеличит этот процент на 1%

Принятие мирного соглашения по Украине остановилось на вопросах территорий, отмечает обозреватель Bloomberg Марк Чемпион. По его словам, прорыв произошел в вопросе гарантий безопасности, тогда как территориальные уступки остаются сложными.

"Россия уже занимает около 20% территории своего соседа, и добавление Донецкой области, оставшейся в руках Украины, увеличит эту долю примерно на один процентный пункт. Если посмотреть на ситуацию в целом, то это кажется небольшой ценой за действительно независимую Украину после столетий борьбы. Кроме того, утверждается, что если война продолжится, Украина все равно скоро потеряет эту территорию", - пишет Чемпион.

видео дня

Стратегическое и моральное значение территорий

Он подчеркивает, что территориальные вопросы имеют стратегическое и моральное значение.

"Наиболее известная проблема - военная ценность того участка территории, которую хочет взять Владимир Путин, - так называемого пояса городов-крепостей, который его войска пытались, но безуспешно, захватить с 2014 года. Если бы Россия получила этот участок, она оказалась бы в значительно лучшем положении для возобновления нападения, если бы захотела, поскольку не имела бы естественной обороны вплоть до крупного промышленного города Днепра", - отмечает аналитик.

Человеческий и политический аспект

Чемпион также обращает внимание на человеческий и политический аспект.

"Владимир Зеленский должен также помнить о погибших солдатах. Какая цель? Моральный дух будет подорван, а глубокое чувство предательства определит политическое будущее Украины. Все это создаст военные и политические слабости, которые Путин, возможно, захочет использовать, но это все равно не отражает всех последствий уступки территорий. Донецк - не уникальный случай. К сожалению, в Украине много мест, которые показывают, к чему может привести смещение линии фронта всего на несколько километров".

Экономические и стратегические риски

Он также указывает на экономические последствия и стратегические риски.

"Цель россиян - блокирование Николаева, который до войны имел самый модернизированный порт страны, через который осуществляли большую часть зернового экспорта. Даже сейчас будущее выглядит мрачным. Порт простаивает. Более 100 судов и зерновых барж застряли там на четыре года. Когда несколько из них попытались выйти, российские войска открыли огонь, потопив одно из них. В общем, это объясняет, почему детали любого территориального соглашения имеют такое большое значение. Самой большой послевоенной проблемой для Украины станет демографическая".

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Чемпион отмечает, что для восстановления стране понадобится возвращение миллионов беженцев и завершение войны с гарантиями безопасности.

"Я искренне сомневаюсь, что Путин согласится на сделку с подобными гарантиями. И именно поэтому его готовность согласиться на условия, которые не позволят ему ни возобновить войну, ни продолжить ее в гибридной форме, замаскированной под мир, должна стать лакмусовой бумажкой, по которой будет оцениваться любое урегулирование".

Что означают заявления Путина - объяснение руководителя ЦПД

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко считает, что заявления Владимира Путина могут свидетельствовать о намерении России продолжать агрессивную войну против Украины в 2026 году.

"Верю, что однажды на Западе окончательно примут решение о демонтаже режима Путина из-за военного поражения России, потому что это будет единственным способом остановить агрессию не только против Украины, но и всего западного мира", - отметил эксперт в своей заметке в Telegram.

Мирные переговоры и гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, США предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получала бы в рамках НАТО. Но американское предложение сопровождается неявным ультиматумом - его нужно принять сейчас, иначе следующее предложение не будет таким щедрым. Как пишет Politico, это предложение является самой сильной и четкой гарантией безопасности, которую администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине.

Кроме того, США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление, если российский диктатор Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Напомним, что в случае нового нападения России на Украину США дадут Кремлю военный ответ. Это предусмотрено в гарантиях безопасности, которые сейчас обсуждаются. Такое заявление озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин мирное урегулирование мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Что тормозит мирный план для Украины: обозреватель Bloomberg назвал главную преграду

Что тормозит мирный план для Украины: обозреватель Bloomberg назвал главную преграду

01:38Мир
Украину атаковали "Шахеды": в крупных городах прогремели взрывы, что известно

Украину атаковали "Шахеды": в крупных городах прогремели взрывы, что известно

23:52Война
"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

22:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Последние новости

03:00

Четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в декабре - что их ждет

02:41

Скребок не понадобится: простой способ защитить лобовое стекло от мороза

01:38

Что тормозит мирный план для Украины: обозреватель Bloomberg назвал главную преграду

00:28

Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда

17 декабря, среда
23:53

Ноги перестанут мерзнуть зимой: 6 простых методов утеплить обувь

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
23:52

Украину атаковали "Шахеды": в крупных городах прогремели взрывы, что известно

22:55

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

21:53

О таком предупреждала Библия: вода в Персидском заливе стала кроваво-краснойВидео

21:51

Башни, шпили и узкая улица: как хотели перестроить Крещатик в 1944 году (фото)

Реклама
21:24

Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру

21:14

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения светаФото

21:01

Опытный стилист назвал 5 обыденных привычек, которые постепенно "убивают" ваши волосы

20:59

Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

20:38

Улыбка будет сияющей: всего два продукта мгновенно сделают зубы белее

20:29

Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

20:20

Из 64 в 40: невероятное перевоплощение украинки

19:42

"Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса

19:33

Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь женуВидео

19:26

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоныВидео

19:16

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует КремльВидео

Реклама
19:13

"Не тянет": популярный российский комик бросает сцену из-за состояния здоровья

19:00

Как сделать кислые мандарины сладкими: очень простые способыВидео

18:58

"Худшая ситуация для Украины": украинцев предупредили о новом этапе в войнеВидео

18:54

Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

18:52

Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

18:47

Пенсия под угрозой: что нужно сделать украинцам, чтобы не остаться без денег

18:46

Удар не по никотину, а по госбюджету - законопроект #14410-д снизит налоговые поступления на 25 млрд. грн.

18:14

Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

17:55

Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

17:50

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город УкраиныВидео

17:34

В Киеве нашли уникальный символ времен Киевской Руси - почему он перевернутВидео

17:28

Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света: эксперт назвал причину

17:27

Ночной тариф с 1 января: изменится ли цена электроэнергии для украинцев

17:12

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд

16:50

"Мне очень больно": Марта Адамчук откровенно заговорила о трагедии

16:48

Приближенный к Трампу пастор Бернс высказался о коррупции в Украине и женщине-президенте

16:34

В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

16:33

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

16:24

Когда авто с "мигалками" можно не пропускать: водителям назвали три случаяВидео

16:22

Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара": что это за кинолентыВидео

Реклама
16:15

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

16:12

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить

16:01

"Будет сауна": известная актриса раскрыла, как проходил кастинг в "ВИА Гру"

15:40

Путин назвал виновных в войне и заявил о смене лидеров Европы - как он их обозвалВидео

15:29

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

15:27

Рожденные для связи с высшими мирами: четыре даты рождения с мистической аурой

15:00

Массированные атаки на Киев: боец ПВО раскрыл ключевую проблему обороны столицы

14:49

Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФВидео

14:32

Больше вреда, чем пользы: какие части курицы лучше не есть

14:25

Украинцев призвали срочно купить новый веник: народное поверье на 18 декабря

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять