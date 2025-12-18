Что тормозит мирный план для Украины: обозреватель Bloomberg назвал главную преграду

Эксперты предупреждают о стратегических и военных последствиях территориальных уступок.

Российские амбиции на Донбасс усложняют мирные переговоры с Киевом / Коллаж: Главред, фото: Скриншот, Владимир Зеленский, Белый дом

Мирное соглашение Украины и России задерживается из-за территорий

Россия контролирует около 20% украинской территории

Добавление Донецкой области под контроль РФ увеличит этот процент на 1%

Принятие мирного соглашения по Украине остановилось на вопросах территорий, отмечает обозреватель Bloomberg Марк Чемпион. По его словам, прорыв произошел в вопросе гарантий безопасности, тогда как территориальные уступки остаются сложными.

"Россия уже занимает около 20% территории своего соседа, и добавление Донецкой области, оставшейся в руках Украины, увеличит эту долю примерно на один процентный пункт. Если посмотреть на ситуацию в целом, то это кажется небольшой ценой за действительно независимую Украину после столетий борьбы. Кроме того, утверждается, что если война продолжится, Украина все равно скоро потеряет эту территорию", - пишет Чемпион. видео дня

Стратегическое и моральное значение территорий

Он подчеркивает, что территориальные вопросы имеют стратегическое и моральное значение.

"Наиболее известная проблема - военная ценность того участка территории, которую хочет взять Владимир Путин, - так называемого пояса городов-крепостей, который его войска пытались, но безуспешно, захватить с 2014 года. Если бы Россия получила этот участок, она оказалась бы в значительно лучшем положении для возобновления нападения, если бы захотела, поскольку не имела бы естественной обороны вплоть до крупного промышленного города Днепра", - отмечает аналитик.

Человеческий и политический аспект

Чемпион также обращает внимание на человеческий и политический аспект.

"Владимир Зеленский должен также помнить о погибших солдатах. Какая цель? Моральный дух будет подорван, а глубокое чувство предательства определит политическое будущее Украины. Все это создаст военные и политические слабости, которые Путин, возможно, захочет использовать, но это все равно не отражает всех последствий уступки территорий. Донецк - не уникальный случай. К сожалению, в Украине много мест, которые показывают, к чему может привести смещение линии фронта всего на несколько километров".

Экономические и стратегические риски

Он также указывает на экономические последствия и стратегические риски.

"Цель россиян - блокирование Николаева, который до войны имел самый модернизированный порт страны, через который осуществляли большую часть зернового экспорта. Даже сейчас будущее выглядит мрачным. Порт простаивает. Более 100 судов и зерновых барж застряли там на четыре года. Когда несколько из них попытались выйти, российские войска открыли огонь, потопив одно из них. В общем, это объясняет, почему детали любого территориального соглашения имеют такое большое значение. Самой большой послевоенной проблемой для Украины станет демографическая".

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Чемпион отмечает, что для восстановления стране понадобится возвращение миллионов беженцев и завершение войны с гарантиями безопасности.

"Я искренне сомневаюсь, что Путин согласится на сделку с подобными гарантиями. И именно поэтому его готовность согласиться на условия, которые не позволят ему ни возобновить войну, ни продолжить ее в гибридной форме, замаскированной под мир, должна стать лакмусовой бумажкой, по которой будет оцениваться любое урегулирование".

Что означают заявления Путина - объяснение руководителя ЦПД

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко считает, что заявления Владимира Путина могут свидетельствовать о намерении России продолжать агрессивную войну против Украины в 2026 году.

"Верю, что однажды на Западе окончательно примут решение о демонтаже режима Путина из-за военного поражения России, потому что это будет единственным способом остановить агрессию не только против Украины, но и всего западного мира", - отметил эксперт в своей заметке в Telegram.

Мирные переговоры и гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, США предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получала бы в рамках НАТО. Но американское предложение сопровождается неявным ультиматумом - его нужно принять сейчас, иначе следующее предложение не будет таким щедрым. Как пишет Politico, это предложение является самой сильной и четкой гарантией безопасности, которую администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине.

Кроме того, США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление, если российский диктатор Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Напомним, что в случае нового нападения России на Украину США дадут Кремлю военный ответ. Это предусмотрено в гарантиях безопасности, которые сейчас обсуждаются. Такое заявление озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск.

