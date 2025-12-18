Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФ

Главное:
- Россия атаковала Украину дронами
- В нескольких областных центрах есть разрушения и пострадавшие
- В результате атаки РФ зафиксировано обесточивание
С вечера 17 декабря до утра 18 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами. Сейчас уже известно о последствиях вражеского обстрела в пяти областях.
На локациях в Николаевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях зафиксированы пожары, разрушения, а также есть пострадавшие в результате российской атаки.
Атака на Николаевскую область
Ночью, согласно сообщению главы ОВА Виталия Кима, враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевской области. В результате чего произошло обесточивание населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах.
"По состоянию на сейчас большинство потребителей запитаны, энергетики продолжают работы по восстановлению. Пострадавших нет", - добавил он.
Атака на Черкасскую область
Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец рассказал, что РФ массированно атаковала дронами областной центр. По состоянию на 06:51 известно о 6 раненых, но все они не в тяжелом состоянии.
"Россияне целились по критической инфраструктуре - часть города была обесточена. Энергетики продолжают работы. В результате падения БПЛА на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов - данные предварительные, обследование продолжается. Там побиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили", - отметил Табурец.
Атака на Запорожскую область
около 06:30 россияне нанесли удар по Запорожью. Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки поврежден жилой дом, а также гаражный кооператив.
Также получила повреждения девятиэтажка, расположенная рядом с местом прилета. Предварительно, без пострадавших.
Атака на Днепропетровскую область
В Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадали четыре человека. Как рассказал глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, женщины 71 и 67 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные - на амбулаторном лечении.
"Загорелись хозяйственные постройки. Изуродованы частный дом, 5 двухэтажных домов, админздание и здание учреждения культуры, гаражи", - добавил он.
Атака на Одесскую область
В Одесском районе в результате атаки вражеских БпЛА повреждено остекление в девятиэтажном жилом доме и образовательном учреждении. Возгорание не зафиксировано.
Как сообщил начальник ОВА Олег Кипер, пока известно о семи пострадавших, шесть из которых получили необходимую помощь на месте. Еще одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Что сообщили о ночной атаке РФ в Воздушных Силах
По данным Воздушных Сил ВС Украины, в ночь на 18 декабря (с 18:00 17 декабря) противник атаковал Украину 82 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны", - говорится в сообщении.
Попадание же зафиксировано на 12 локациях, туда долетели 19 ударных БпЛА. Также есть падение взбитых дронов или обломков на 8 локациях.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что вечером 17 декабря вражеские войска снова применили ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Ранее сообщалось, что поздно вечером во вторник, 16 декабря, войска оккупантов совершили атаку на Украину с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Среди целей оказался и Киев.
Накануне, 16 декабря, стало известно, что российские оккупационные войска нанесли удар "Шахедами" по Запорожью. В результате атаки была повреждена жилая многоэтажка.
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
