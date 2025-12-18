Укр
Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФ

Анна Косик
18 декабря 2025, 08:41
Оккупанты снова целились в гражданскую инфраструктуру и энергообъекты.
последствия атаки 18 декабря
Разрушения в результате вражеских ударов зафиксированы в нескольких областях Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/cherkaskaODA, t.me/dnipropetrovskaODA

Главное:

  • Россия атаковала Украину дронами
  • В нескольких областных центрах есть разрушения и пострадавшие
  • В результате атаки РФ зафиксировано обесточивание

С вечера 17 декабря до утра 18 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами. Сейчас уже известно о последствиях вражеского обстрела в пяти областях.

На локациях в Николаевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях зафиксированы пожары, разрушения, а также есть пострадавшие в результате российской атаки.

  • Последствия атаки РФ на Черкасщину
    Последствия атаки РФ на Черкасщину фото: t.me/cherkaskaODA
  • Последствия атаки РФ на Черкасщину
    Последствия атаки РФ на Черкасщину фото: t.me/cherkaskaODA
  • Последствия атаки РФ на Черкасщину
    Последствия атаки РФ на Черкасщину фото: t.me/cherkaskaODA
  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки РФ на Запорожье
    Последствия атаки РФ на Запорожье фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье
    Последствия атаки РФ на Запорожье фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье
    Последствия атаки РФ на Запорожье фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Николаевскую область

Ночью, согласно сообщению главы ОВА Виталия Кима, враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевской области. В результате чего произошло обесточивание населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах.

"По состоянию на сейчас большинство потребителей запитаны, энергетики продолжают работы по восстановлению. Пострадавших нет", - добавил он.

Атака на Черкасскую область

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец рассказал, что РФ массированно атаковала дронами областной центр. По состоянию на 06:51 известно о 6 раненых, но все они не в тяжелом состоянии.

"Россияне целились по критической инфраструктуре - часть города была обесточена. Энергетики продолжают работы. В результате падения БПЛА на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов - данные предварительные, обследование продолжается. Там побиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили", - отметил Табурец.

Атака на Запорожскую область

около 06:30 россияне нанесли удар по Запорожью. Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки поврежден жилой дом, а также гаражный кооператив.

Также получила повреждения девятиэтажка, расположенная рядом с местом прилета. Предварительно, без пострадавших.

Атака на Днепропетровскую область

В Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадали четыре человека. Как рассказал глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, женщины 71 и 67 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные - на амбулаторном лечении.

"Загорелись хозяйственные постройки. Изуродованы частный дом, 5 двухэтажных домов, админздание и здание учреждения культуры, гаражи", - добавил он.

Атака на Одесскую область

В Одесском районе в результате атаки вражеских БпЛА повреждено остекление в девятиэтажном жилом доме и образовательном учреждении. Возгорание не зафиксировано.

Как сообщил начальник ОВА Олег Кипер, пока известно о семи пострадавших, шесть из которых получили необходимую помощь на месте. Еще одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Что сообщили о ночной атаке РФ в Воздушных Силах

По данным Воздушных Сил ВС Украины, в ночь на 18 декабря (с 18:00 17 декабря) противник атаковал Украину 82 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны", - говорится в сообщении.

Попадание же зафиксировано на 12 локациях, туда долетели 19 ударных БпЛА. Также есть падение взбитых дронов или обломков на 8 локациях.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 17 декабря вражеские войска снова применили ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что поздно вечером во вторник, 16 декабря, войска оккупантов совершили атаку на Украину с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Среди целей оказался и Киев.

Накануне, 16 декабря, стало известно, что российские оккупационные войска нанесли удар "Шахедами" по Запорожью. В результате атаки была повреждена жилая многоэтажка.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

