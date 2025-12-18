Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

Самый лучший рецепт домашней маковой начинки.

Рецепт маковой начинки, с которой пончики будут фантастически вкусные / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Представить Рождество без кутьи и пончиков сложно. Важной составляющей этих блюд является маковая начинка. На самом деле ее не обязательно покупать в магазине, а можно приготовить дома.

Как узнал Главред, рецептом лучшей домашней маковой начинки в TikTok anny.cooking поделилась украинский блогер Анна.

Маковая начинка - рецепт

Ингредиенты:

Мак 300 г

Молоко 200 мл

Сахар 200 г

Сливочное масло 20 г

Крахмал 1 ст. л.

Ваниль

Мак высыпаем в кастрюлю и заливаем большим количеством кипятка. С поверхности воды убираем мусор и оставляем мак на 30 минут. Далее сливаем воду и заливаем к маку молоко.

Доводим массу до кипения и варим до полного испарения жидкости. Добавляем к маку сахар, масло, ваниль и варим снова до тех пор, пока не испарится вся жидкость.

Последним этапом надо добавить в мак крахмал и взбивать его погружным блендером около 5 минут.

Приятного аппетита!

О персоне: anny.cooking anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.

