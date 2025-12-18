Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

Представить Рождество без кутьи и пончиков сложно. Важной составляющей этих блюд является маковая начинка. На самом деле ее не обязательно покупать в магазине, а можно приготовить дома.
Как узнал Главред, рецептом лучшей домашней маковой начинки в TikTok anny.cooking поделилась украинский блогер Анна.
Маковая начинка - рецепт
Ингредиенты:
- Мак 300 г
- Молоко 200 мл
- Сахар 200 г
- Сливочное масло 20 г
- Крахмал 1 ст. л.
- Ваниль
Мак высыпаем в кастрюлю и заливаем большим количеством кипятка. С поверхности воды убираем мусор и оставляем мак на 30 минут. Далее сливаем воду и заливаем к маку молоко.
Доводим массу до кипения и варим до полного испарения жидкости. Добавляем к маку сахар, масло, ваниль и варим снова до тех пор, пока не испарится вся жидкость.
Последним этапом надо добавить в мак крахмал и взбивать его погружным блендером около 5 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить маковую начинку:
@anny.cooking Лучший рецепт домашней маковой начинки?? конечно легче купить, но здесь уже выбор за вами)) ?Ингредиенты на 700 г готовой начинки: 300 г мака 200 мл молока 200 г сахара(половину можно заменить на мед) 20 г масла ваниль по желанию 1 ст.л. крахмала ?Приготовление: ??мак заливаем кипятком и собираем мусор сверху ситечком, оставляем на 30 минут ??зливаємо воду, добавляем молоко и варим практически до испарения молока, добавляем сахар, ваниль, масло и снова варим до испарения влаги ??до мака добавляем крахмал и взбиваем ~5-6 мин погружным блендером, до однородности. если у вас есть макогон / мясорубка - вообще будет идеально ??макову начинку охлаждаем и используем, пожалуйста)) #макованачинка#макованачинкарецепт#маковыйрулет#рулетзмаком#рождественскийрецепт♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee
