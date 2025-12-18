Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

Анна Косик
18 декабря 2025, 05:54обновлено 18 декабря, 07:42
17
Самый лучший рецепт домашней маковой начинки.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 10 порции
Кухня Кухня Украинская
маковая начинка
Рецепт маковой начинки, с которой пончики будут фантастически вкусные / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Представить Рождество без кутьи и пончиков сложно. Важной составляющей этих блюд является маковая начинка. На самом деле ее не обязательно покупать в магазине, а можно приготовить дома.

Как узнал Главред, рецептом лучшей домашней маковой начинки в TikTok anny.cooking поделилась украинский блогер Анна.

Вас может заинтересовать: новогодняя закуска "Елки": рецепт простейшего блюда на шпажках за 5 минут.

видео дня

Маковая начинка - рецепт

Ингредиенты:

  • Мак 300 г
  • Молоко 200 мл
  • Сахар 200 г
  • Сливочное масло 20 г
  • Крахмал 1 ст. л.
  • Ваниль

Мак высыпаем в кастрюлю и заливаем большим количеством кипятка. С поверхности воды убираем мусор и оставляем мак на 30 минут. Далее сливаем воду и заливаем к маку молоко.

Доводим массу до кипения и варим до полного испарения жидкости. Добавляем к маку сахар, масло, ваниль и варим снова до тех пор, пока не испарится вся жидкость.

Последним этапом надо добавить в мак крахмал и взбивать его погружным блендером около 5 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить маковую начинку:

@anny.cooking Лучший рецепт домашней маковой начинки?? конечно легче купить, но здесь уже выбор за вами)) ?Ингредиенты на 700 г готовой начинки: 300 г мака 200 мл молока 200 г сахара(половину можно заменить на мед) 20 г масла ваниль по желанию 1 ст.л. крахмала ?Приготовление: ??мак заливаем кипятком и собираем мусор сверху ситечком, оставляем на 30 минут ??зливаємо воду, добавляем молоко и варим практически до испарения молока, добавляем сахар, ваниль, масло и снова варим до испарения влаги ??до мака добавляем крахмал и взбиваем ~5-6 мин погружным блендером, до однородности. если у вас есть макогон / мясорубка - вообще будет идеально ??макову начинку охлаждаем и используем, пожалуйста)) #макованачинка#макованачинкарецепт#маковыйрулет#рулетзмаком#рождественскийрецепт♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

Вас может заинтересовать:

О персоне: anny.cooking

anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт Рождество рецепты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

07:39Мир
В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

06:43Мир
"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий США

"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий США

04:42Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

Последние новости

07:39

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

06:43

В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

06:10

Как может выглядеть крах Украинымнение

05:54

Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

05:10

"Тигрица с когтями": Тина Кароль вызывающе задела Тараса ТополюВидео

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
04:42

"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий СШАВидео

04:21

Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

03:36

Почему зимой скрипят тормоза - признаки, которые нельзя игнорировать водителям

Реклама
03:35

Что такое "секретные" точки на пульте телевизора и зачем они нужны

03:00

Четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в декабре - что их ждет

02:41

Скребок не понадобится: простой способ защитить лобовое стекло от мороза

01:38

Что тормозит мирный план для Украины: обозреватель Bloomberg назвал главную преграду

00:28

Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда

17 декабря, среда
23:53

Ноги перестанут мерзнуть зимой: 6 простых методов утеплить обувь

23:52

Украину атаковали "Шахеды": в крупных городах прогремели взрывы, что известно

22:55

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

21:53

О таком предупреждала Библия: вода в Персидском заливе стала кроваво-краснойВидео

21:51

Башни, шпили и узкая улица: как хотели перестроить Крещатик в 1944 году (фото)

21:24

Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру

Реклама
21:14

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения светаФото

21:01

Опытный стилист назвал 5 обыденных привычек, которые постепенно "убивают" ваши волосы

20:59

Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

20:38

Улыбка будет сияющей: всего два продукта мгновенно сделают зубы белее

20:29

Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

20:20

Из 64 в 40: невероятное перевоплощение украинки

19:42

"Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса

19:33

Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь женуВидео

19:26

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоныВидео

19:16

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует КремльВидео

19:13

"Не тянет": популярный российский комик бросает сцену из-за состояния здоровья

19:00

Как сделать кислые мандарины сладкими: очень простые способыВидео

18:58

"Худшая ситуация для Украины": украинцев предупредили о новом этапе в войнеВидео

18:54

Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

18:52

Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

18:47

Пенсия под угрозой: что нужно сделать украинцам, чтобы не остаться без денег

18:46

Удар не по никотину, а по госбюджету - законопроект #14410-д снизит налоговые поступления на 25 млрд. грн.

18:14

Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

17:55

Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

17:50

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город УкраиныВидео

Реклама
17:34

В Киеве нашли уникальный символ времен Киевской Руси - почему он перевернутВидео

17:28

Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света: эксперт назвал причину

17:27

Ночной тариф с 1 января: изменится ли цена электроэнергии для украинцев

17:12

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд

16:50

"Мне очень больно": Марта Адамчук откровенно заговорила о трагедии

16:48

Приближенный к Трампу пастор Бернс высказался о коррупции в Украине и женщине-президенте

16:34

В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

16:33

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

16:24

Когда авто с "мигалками" можно не пропускать: водителям назвали три случаяВидео

16:22

Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара": что это за кинолентыВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять