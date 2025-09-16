Разберут со стола первой: рецепт очень вкусной горячей закуски

На праздничный стол обычно ставят холодные закуски. Однако меню для прихода гостей можно разнообразить очень вкусными и одновременно легкими в приготовлении горячими тарталетками.
Главред узнал, что рецептом невероятной закуски с курицей и грибами поделилась в TikTok gotuyemo_v_kayf украинский блогер Анна.
Горячие тарталетки - рецепт
Ингредиенты:
- Тарталетки 12 шт.
- Куриное филе 200 г
- Грибы 250 г
- Твердый сыр 80 г
- Лук репчатый 1 шт.
- Сливки 100 г
- Соль
- Перец
Для начала очищаем и варим куриное филе до готовности. За это время чистим и нарезаем грибы, лук и выкладываем их на сковородку. Обжариваем со специями до готовности и добавляем к грибам с луком сливки.
Когда сливки загустеют, снимаем массу с огня. Куриное филе нарезаем кубиками и вымешиваем с грибами. Таким образом начинка готова. Выкладываем ее в тарталетки, посыпаем натертым твердым сыром.
Запекать тарталетки надо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить горячие тарталетки:
@gotuyemo_v_kayf Это просто бомба ? - самые вкусные горячие тарталетки ??? Забирай рецепт ❤️ Ингредиенты: Тарталетки (соленые) - 12 шт Вареное куриное филе - 200 г Грибы -250 г Твердый сыр - 80 г Лук - 1 шт Соль,перец по вкусу Сливки - 100 г ▫️Начинені тарталетки отправить в разогретую духовку на 10 хлынин, при температуре 180. Приятного ?❤️ #закуска#тарталетки#рецепт#foodtok#рецепты#легкийрецепт#перекус#ужин♬ Pretty Little Baby - Connie Francis
Вас может заинтересовать:
- По вкусу не уступят мясным: рецепт котлет из крабовых палочек за 10 минут
- Вмиг сметут со стола: рецепт легендарного салата за 5 минут: рецепт легендарного салата за 5 минут
- Что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось: секрет в одном продукте
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред