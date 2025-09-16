Разберут со стола первой: рецепт очень вкусной горячей закуски

Рецепт невероятно вкусных тарталеток.

Как приготовить горячие тарталетки с курицей и грибами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На праздничный стол обычно ставят холодные закуски. Однако меню для прихода гостей можно разнообразить очень вкусными и одновременно легкими в приготовлении горячими тарталетками.

Главред узнал, что рецептом невероятной закуски с курицей и грибами поделилась в TikTok gotuyemo_v_kayf украинский блогер Анна.

Горячие тарталетки - рецепт

Ингредиенты:

Тарталетки 12 шт.

Куриное филе 200 г

Грибы 250 г

Твердый сыр 80 г

Лук репчатый 1 шт.

Сливки 100 г

Соль

Перец

Для начала очищаем и варим куриное филе до готовности. За это время чистим и нарезаем грибы, лук и выкладываем их на сковородку. Обжариваем со специями до готовности и добавляем к грибам с луком сливки.

Когда сливки загустеют, снимаем массу с огня. Куриное филе нарезаем кубиками и вымешиваем с грибами. Таким образом начинка готова. Выкладываем ее в тарталетки, посыпаем натертым твердым сыром.

Запекать тарталетки надо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить горячие тарталетки:

@gotuyemo_v_kayf Это просто бомба ? - самые вкусные горячие тарталетки ??? Забирай рецепт ❤️ Ингредиенты: Тарталетки (соленые) - 12 шт Вареное куриное филе - 200 г Грибы -250 г Твердый сыр - 80 г Лук - 1 шт Соль,перец по вкусу Сливки - 100 г ▫️Начинені тарталетки отправить в разогретую духовку на 10 хлынин, при температуре 180. Приятного ?❤️ #закуска#тарталетки#рецепт#foodtok#рецепты#легкийрецепт#перекус#ужин ♬ Pretty Little Baby - Connie Francis

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

