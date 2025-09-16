Что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось: секрет в одном продукте

Блины - любимое блюдо многих, однако не у всех они получаются. Самая распространенная проблема во время приготовления блинов - то, что они рвутся. Главред нашел рецепт блинов с секретным ингредиентом, который спасет блюдо.
Для хозяек, у которых не получаются блины, часто рвутся, пригодится рецепт блинов на основе ряженки, пишет TSN.
Ингредиенты для блинов:
- ряженка - 400 мл,
- вода - 300 мл,
- яйца - 2 шт,
- мука - 320 г,
- масло подсолнечное - 2 ст. л,
- сахар - 2 ст. л,
- соль -, 0.5 ч. л,
- сода - 1 ч. л.
Как приготовить идеальные блины
Сперва вскипятите воду. Тем временем соедините в глубокой миске сахар, соль и яйца, перемешайте до однородности. Для перемешивания воспользуйтесь венчиком, чтобы не образовались пузырьки на поверхности.
Далее подогрейте ряженку до комнатной температуры, влейте ее к яйцам с сахаром, добавьте соду и постепенно всыпайте муку, чтобы не было комочков. К муке влейте кипяток, постоянно помешивая. У вас должно получиться заварное тесто.
В конце добавьте растительное масло и оставьте готовую смесь на 15 минут.
Жарить блины нужно на раскаленной сковороде, предварительно смажьте ее немного маслом.
Такие блины на вкус идеально - как со сладкой начинкой, так и с соленой.
Приятного аппетита!
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
