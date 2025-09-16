Что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось: секрет в одном продукте

Благодаря этому совету блины будут получаться идеальными.

Блины - любимое блюдо многих, однако не у всех они получаются. Самая распространенная проблема во время приготовления блинов - то, что они рвутся. Главред нашел рецепт блинов с секретным ингредиентом, который спасет блюдо.

Для хозяек, у которых не получаются блины, часто рвутся, пригодится рецепт блинов на основе ряженки, пишет TSN.

Ингредиенты для блинов:

ряженка - 400 мл,

вода - 300 мл,

яйца - 2 шт,

мука - 320 г,

масло подсолнечное - 2 ст. л,

сахар - 2 ст. л,

соль -, 0.5 ч. л,

сода - 1 ч. л.

Как приготовить идеальные блины

Сперва вскипятите воду. Тем временем соедините в глубокой миске сахар, соль и яйца, перемешайте до однородности. Для перемешивания воспользуйтесь венчиком, чтобы не образовались пузырьки на поверхности.

Далее подогрейте ряженку до комнатной температуры, влейте ее к яйцам с сахаром, добавьте соду и постепенно всыпайте муку, чтобы не было комочков. К муке влейте кипяток, постоянно помешивая. У вас должно получиться заварное тесто.

В конце добавьте растительное масло и оставьте готовую смесь на 15 минут.

Жарить блины нужно на раскаленной сковороде, предварительно смажьте ее немного маслом.

Такие блины на вкус идеально - как со сладкой начинкой, так и с соленой.

Приятного аппетита!

