Долго тереть не нужно: домашнее средство, которое быстро смоет весь желтый налет

Желтый налет в ванной комнате можно убрать без усилий.

Как убрать налет в ванной / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему на сантехнике появляется налет

Как его легко отмыть

На сантехнике в ванной комнате часто появляется известковый и желтый налет, которые трудно отмыть. Для уборки таких загрязнений хозяйки часто используют дорогую химию, но есть и более дешевый вариант.

Главред решил разобраться, что легко отмывает налет с кранов в ванной.

Как отмыть желтый налет

Автор канала Советы для дома в своем видео на YouTube рассказала, что в домашних условиях можно приготовить пасту, которая очень быстро очистит известковый налет на сантехнике.

По ее словам, после нее все краны, раковина и унитаз будут блестеть, как в первый день после покупки.

"С отложениями жесткой воды на сантехнике, думаю, знакомы все. Если у вас вода жесткая, да еще и ржавая, то сантехника буквально за пару дней выглядит так, будто ее не мыли месяц. У меня именно такой случай. Смеситель весь в известковом налете, раковина и слив, как видите, тоже желтые. Сейчас покажу простой способ все это отмыть", - говорится в видео.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

Как приготовить средство для удаления желтого налета в ванной

Женщина отметила, что для приготовления пасты нужно взять три столовые ложки стирального порошка и четыре столовые ложки уксуса. Все это нужно перемешать и паста готова.

Загрязненные участки смочите водой, распределите по ним пасту и оставьте на 15 минут.

"Если у вас загрязнения серьезнее, то через 15 минут снова все обработайте и еще оставьте на некоторое время. Таким способом вы можете отмыть не только смесители и раковину, но и ванну, плитку, унитаз", - подчеркнула автор видео.

Стоит добавить, что после мытья сантехнику обязательно нужно хорошо промыть проточной водой, чтобы смыть остатки моющего средства. Также можно вытереть ее насухо, тогда она будет красиво блестеть.

Как отмыть сантехнику от налета - видео:

