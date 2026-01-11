"Выбирают президенты": Ризатдинова раскрыла незавидную судьбу спортсменок

Вы узнаете:
- Почему гимнастки выбирают заниматься эскортом
- Кто из мужчин выбирает спортсменок
Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова откровенно рассказала о том, почему спортсменки выбирают оказывать эскорт-услуги. По словам бронзовой олимпийской призерки, в разговоре со стилистом Иваном Морозовым выбор жизненного пути после завершения карьеры зависит от воспитания и ценностей.
Ризатдинова не стала отрицать, что многие девушки по окончании спортивной карьеры покушаются на легкие деньги. На руку в этом спортсменкам играют внешние данные, заработанные упорными тренировками.
"Легче пойти в эскорт, потому что там легкие деньги. Но такие девушки есть в любой сфере, мне кажется. Просто гимнастки — они всегда красивые, у них длинные ноги. Как говорится, гимнастка пройдет, и ее сразу видно, она отличается. Эти девушки яркие, но есть некоторые, кто выбирает этот путь. Но это зависит уже не от вида спорта, это зависит от самой девочки, от ее воспитания. Там обычно те девушки, которые, к сожалению, ничего не достигли и положили на это всю свою жизнь, не достигнув своей цели", — рассказала Анна.
Также Ризатдинова раскрыла, что девушки-спортсменки пользуются большой популярностью среди политиков высших эшелонов. Они становятся для них своеобразным трофеем, который подтверждает их статус в обществе.
"Гимнасток выбирают президенты, депутаты и политики. Действительно, гимнастка — это такой якобы трофей для мужчины. И если это мужчина статусный, он у власти или в бизнесе, не каждый из них хочет иметь рядом с собой статусную женщину", — подтвердила гимнастка.
О персоне: Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.
