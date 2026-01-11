"Выбирают президенты": Ризатдинова раскрыла незавидную судьбу спортсменок

Анна Ризатдинова чесно рассказала о эскорте среди гимнасток.

https://glavred.info/starnews/vybirayut-prezidenty-rizatdinova-raskryla-nezavidnuyu-sudbu-sportsmenok-10731176.html Ссылка скопирована

Анна Ризатдинова - интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Вы узнаете:

Почему гимнастки выбирают заниматься эскортом

Кто из мужчин выбирает спортсменок

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова откровенно рассказала о том, почему спортсменки выбирают оказывать эскорт-услуги. По словам бронзовой олимпийской призерки, в разговоре со стилистом Иваном Морозовым выбор жизненного пути после завершения карьеры зависит от воспитания и ценностей.

Ризатдинова не стала отрицать, что многие девушки по окончании спортивной карьеры покушаются на легкие деньги. На руку в этом спортсменкам играют внешние данные, заработанные упорными тренировками.

видео дня

Анна Ризатдинова завоевала бронзовую олимпийскую медаль / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

"Легче пойти в эскорт, потому что там легкие деньги. Но такие девушки есть в любой сфере, мне кажется. Просто гимнастки — они всегда красивые, у них длинные ноги. Как говорится, гимнастка пройдет, и ее сразу видно, она отличается. Эти девушки яркие, но есть некоторые, кто выбирает этот путь. Но это зависит уже не от вида спорта, это зависит от самой девочки, от ее воспитания. Там обычно те девушки, которые, к сожалению, ничего не достигли и положили на это всю свою жизнь, не достигнув своей цели", — рассказала Анна.

Также Ризатдинова раскрыла, что девушки-спортсменки пользуются большой популярностью среди политиков высших эшелонов. Они становятся для них своеобразным трофеем, который подтверждает их статус в обществе.

Анна Ризатдинова про эскорт / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

"Гимнасток выбирают президенты, депутаты и политики. Действительно, гимнастка — это такой якобы трофей для мужчины. И если это мужчина статусный, он у власти или в бизнесе, не каждый из них хочет иметь рядом с собой статусную женщину", — подтвердила гимнастка.

Анна Ризатдинова / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная блогерка Даша Квиткова показала зимние фотографии со своим женихом — футболистом Владимиром Бражко. Впервые после помолвки в сентябре пара показала в Instagram снимок с нежным поцелуем.

Также певица Лариса Долина, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, решила пойти до конца и не возвращать ее пострадавшей. Покупательница Полина Лурье не сможет жить в приобретенной квартире, пока не подпишет окончательный документ с Долиной.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Ризатдинова Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред