Впечатляющее зрелище: ученые показали расширение сверхновой звезды

NASA представило видеоролик, в котором запечатлена космическая история, растянувшаяся на сотни лет.
Как пишет Science Alert, отсчёт начинается с 1604 года, когда учёные по всему миру заметили на небе яркий новый объект.
Сегодня известно, что тогда человечество наблюдало не рождение звезды, а взрыв белого карлика — сверхновую.
После катастрофы в космосе осталось расширяющееся газово-пылевое облако, которое продолжает меняться и в наши дни. Видео собрано из наблюдений, сделанных в разные годы — 2000, 2004, 2006, 2014 и 2025.
Свежие рентгеновские кадры показывают, как остаток сверхновой Кеплера развивается даже спустя более 400 лет после взрыва.
Смотрите видео - взрыв сверхновой звезды:
Что известно о новом объекте в космосе
