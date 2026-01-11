Впечатляющее зрелище: ученые показали расширение сверхновой звезды

После катастрофы в космосе осталось расширяющееся газово-пылевое облако.

Зафиксирована вспышка сверхновой звезды / Коллаж Главред, фото скриншот

Человечество наблюдало не рождение звезды, а взрыв белого карлика

В космосе осталось расширяющееся газово-пылевое облако

NASA представило видеоролик, в котором запечатлена космическая история, растянувшаяся на сотни лет.

Как пишет Science Alert, отсчёт начинается с 1604 года, когда учёные по всему миру заметили на небе яркий новый объект.

Сегодня известно, что тогда человечество наблюдало не рождение звезды, а взрыв белого карлика — сверхновую.

После катастрофы в космосе осталось расширяющееся газово-пылевое облако, которое продолжает меняться и в наши дни. Видео собрано из наблюдений, сделанных в разные годы — 2000, 2004, 2006, 2014 и 2025.

Свежие рентгеновские кадры показывают, как остаток сверхновой Кеплера развивается даже спустя более 400 лет после взрыва.

Что известно о новом объекте в космосе

