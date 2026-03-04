Укр
Бои за Херсон, Николаев и Одессу: каковы шансы РФ на масштабную операцию на юге

Анна Ярославская
4 марта 2026, 10:32
Сейчас группировка "Днепр" насчитывает около 120 тысяч человек — этого недостаточно для крупной операции.
Александр Коваленко оценил, сколько ресурсов нужно оккупантам для нового наступления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, deepstatemap

Главны тезисы Коваленко:

  • Для создания ударной группировки РФ необходимо не менее 200–300 тысяч военных
  • У оккупантов уже ощущается дефицит личного состава
  • Сценарий масштабного наступления маловероятен

Для проведения масштабного наступления на Юге Украины с последующими боями за города для создания ударной группировки армии РФ нужно не менее 200-300 тысяч личного состава. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт напомнил, что в настоящее время группа войск "Днепр", которая контролирует временно оккупированную левобережную Херсонскую область и часть Запорожской области, насчитывает примерно 120 тысяч личного состава. Основная часть этих сил сконцентрирована именно на Запорожском направлении.

В то же время часть подразделений размещена вдоль левого берега Днепра — в районе Новой Каховки, Олешков и т. д. Остальные силы рассредоточены по Херсонской области и другим локациям для контроля территории.

Коваленко считает, что говорить о формировании ударного "кулака", способного форсировать Днепр и начать боевые действия на правом берегу, пока невозможно, потому что тогда будет утрачен контроль над значительной частью оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

"Если мы говорим о гипотетической операции по форсированию Днепра, боях за Херсон, правобережную Херсонщину, выходе в Николаевскую область, боях за Николаев, дальнейшем продвижении в Одесскую область, преодолении лиманов и выходе на Одессу с последующими боями за город — очевидно, что для этого нужно не 170 тысяч, а значительно больше ресурсов. По приблизительным оценкам, для такой операции нужно не менее 200-300 тысяч личного состава только для ударной группировки. И это без учета необходимости удержания уже оккупированных территорий и контроля крупных городов", - объяснил Коваленко.

Эксперт добавил, что наступление происходило бы не равномерно по всей территории, а вдоль побережья — в южном направлении. В то же время россиянам нужно было бы удерживать северные линии фронта, ведь оттуда возможны удары по флангам. А это также требует значительных ресурсов.

"Теми силами, которые мы сейчас видим в Херсонской области, — а именно группировкой "Днепр" — такую масштабную наступательную операцию никак не реализовать. Российскому командованию пришлось бы как минимум втрое увеличить эту группировку", - считает Коваленко.

По мнению эксперта, уже сейчас в армии РФ ощущается дефицит личного состава на большинстве направлений.

"Именно поэтому этот сценарий является худшим, но на данный момент маловероятным. В то же время это не означает, что к нему не нужно готовиться", - резюмировал он.

Наступление РФ - что известно

Как писал Главред, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мер города Борис Филатов. По его словам, Днепр приближается к линии фронта. Он расположен в центре страны прямо на "перекрестке трех фронтов".

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны, Россия начала подготовку к весенне-летнему наступлению в Донецкой области.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что цели страны-агрессора России во время наступления в 2026 году в первую очередь будут касаться Донецкой области. Это цель номер один для россиян сейчас.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о планах россиян на 2026-2027 годы, об их целях в оккупации востока страны, однако сил выполнить поставленные задачи у противника нет. По словам президента, россияне хотят продолжать наступление в направлении Запорожской области и Днепра, также "им сложно, но они смотрят на Одесский регион".

Есть ли угроза для Одессы: мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что российские оккупационные войска могут иметь три сценария для прорыва в Одессу и захвата города, который остается стратегической целью Кремля.

По словам эксперта, Одесса и юг Украины в целом имеют для России символическое значение, которое формировалось десятилетиями. Однако в 2022 году российские войска не смогли реализовать свои планы, и учитывая нынешнее состояние армии РФ, возникают сомнения, что им это по силам сейчас.

"Возможны три сценария развития событий: воздушное десантирование, морской десант и сухопутный прорыв. Если рассматривать каждый из них, то масштабное воздушное десантирование достаточного количества военных с самолетов Ил-76 или Ил-96 пока что представляется невозможным. Воздушное пространство защищено, и подготовку к такому десанту невозможно осуществить незаметно. К тому же эти самолеты, вероятно, были бы уничтожены еще над Черным морем", - рассказал он в интервью Главреду.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

22:43

Наталка Денисенко раскрыла ошеломляющую правду о себе - детали

22:00

Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет

21:53

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИВидео

