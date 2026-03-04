Цены на бензин взлетели уже под 81 грн - где заправиться выгоднее всего

Минфин зафиксировал резкий скачок стоимости всех видов топлива.

https://glavred.info/economics/ceny-na-benzin-vzleteli-uzhe-pod-81-grn-gde-zapravitsya-vygodnee-vsego-10745882.html Ссылка скопирована

Топливо в Украине начало резко дорожать / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

В Украине больше всего подорожал дизель и А-95

Цены на автогаз взлетели меньше всего

Премиум-бензин остается самым дорогим

Цены на топливо в Украине стремительно растут на фоне обострения геополитической ситуации в мире. За день средние цены на все виды топлива выросли на 2-3 грн/л. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

По состоянию на 4 марта бензин А-95 в сети "Укрнафта" стоит 67,99 грн за литр. В WOG бензин 95 Евро стоит 68,99 грн, а на ОККО и SOCAR – по 70,99 грн за литр.

Премиальный бензин 100 на WOG стоит 78,99 грн/л, тогда как на ОККО и SOCAR его стоимость составляет 80,99 грн/л.

Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Какова стоимость дизеля и газа

Ситуация с дизелем дублирует рынок бензина. Самый дешевый ДП предлагает "Укрнафта" по цене 67,99 грн/л. На заправках WOG литр будет стоить 68,99 грн, а на ОККО и SOCAR цена составляет 70,99 грн. За премиальные сорта дизеля придется отдать от 71,99 до 75,99 грн за литр.

На рынке автогаза цены почти сравнялись. Самый дешевый газ предлагают WOG и SOCAR – по 40,98 грн за литр. Зато в "Укрнафте" он на одну копейку дороже (40,99 грн), а на ОККО цена достигает 41,99 грн.

Цены на заправках Украины / Фото: скриншот с Threads

Как выросла средняя стоимость топлива

По данным Минфина, по состоянию на 3 марта средние цены на топливо в Украине выросли по сравнению с предыдущим днем. Так, бензин А-95 премиум подорожал до 69,57 грн за литр (+1,93 грн, +2,85%), обычный А-95 – до 65,07 грн (+2,20 грн, +3,50%), А-92 – до 61,76 грн (+1,77 грн, +2,95%). Дизельное топливо подорожало до 65,02 грн за литр (+2,33 грн, +3,72%), а автогаз – до 39,05 грн (+0,54 грн, +1,40%).

Наибольший рост зафиксирован на дизель и бензин А-95, в то же время газ подорожал меньше всего. Премиум-бензин остается самым дорогим среди бензинов.

Цены на заправках Украины / Фото: скриншот Threads

Стоит ли сейчас покупать топливо – мнение эксперта

Председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак уверяет, что украинцам не стоит паниковать и бежать за канистрами топлива. По его словам, следует дождаться завершения горячей фазы войны, после чего рынок нефти и газа успокоится. Новак также отметил, что есть страны и поставщики, готовые занять освободившуюся нишу на рынке нефтепродуктов.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Напомним, цены на бензин и газ в Украине могут резко вырасти в ближайшие дни из-за обострения событий на Ближнем Востоке. Дипломат Вадим Трюхан отмечает, что атаки Ирана на Саудовскую Аравию и рост цены на нефть до 82 долларов за баррель прямо повлияют на Украину.

Только за день бензин в Украине подорожал на 2 гривны за литр. Пользователи соцсетей сообщают, что утром он стоил около 66 грн, а уже через несколько часов – 68-72 грн за литр. Самым дорогим остается бензин А-95 премиум.

Как сообщал Главред, 3 марта цены на топливо в Украине выросли на 4 грн за литр, сообщил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. Дальнейшее подорожание будет зависеть от ситуации в Ормузском проливе и развития конфликта на Ближнем Востоке.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

