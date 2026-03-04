Укр
В Украине резко переписали цены на бензин - сколько придется платить

Юрий Берендий
4 марта 2026, 12:37
Розничная стоимость топлива в сетях может постепенно вырасти до 81 грн из-за обновления партий и наценки, пояснил эксперт Лаушкин.
Как изменится стоимость топлива и почему происходит подорожание / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Фактическая стоимость бензина вырастет до 81 гривни
  • Цена дизтоплива или бензина А-95 может колебаться в пределах нескольких гривен

Украинцы жалуются на резкий рост цен на топливо на АЗС в последние дни. Стоимость бензина может за две недели вырасти до 81 гривни за литр. Об этом предупредил в интервью Главреду руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

По его словам, по состоянию на 3 марта оптовая цена составляла примерно 66 грн. Обычно к ней добавляют 15-16 грн, чтобы получить розничную стоимость в крупных сетях, таких как ОККО или WOG. То есть, по его мнению, фактическая стоимость вырастет до 81 гривни.

видео дня

"Фактически цена на уровне около 81 грн уже сформировалась, но до розничного рынка она "добежит" постепенно, примерно за две недели. Это также ответ на вопрос об остатках: часть топлива была закуплена дешевле, и сейчас к нему добавляются новые, более дорогие партии. Соответственно, средняя цена в резервуарах постепенно растет, и именно поэтому повышается розничная цена", - указал он.

Льоушкин отметил, что если в течение следующих двух недель закупочная цена останется стабильной, на ОККО она может составить около 81 грн, а в других сетях, например AMIC или БРСМ, — примерно 77–78 грн. Цена дизеля или А-95 может отличаться на 2–3 грн из-за нестабильности рынка и переменных наценок.

Цены на бензин в Украине инфографика
Как менялись цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Почему растет стоимость бензина в Украине — мнение эксперта

Как писал Главред, дипломат и политолог-международник Вадим Трюхан в эфире Киев24 отметил, что цены на бензин и газ в Украине могут значительно вырасти в ближайшие дни.

По его словам, на стоимость топлива существенно повлияют события на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что цена нефти уже достигла 82 долларов за баррель. По мнению эксперта, из-за этих факторов стоимость бензина в Украине может подняться сразу на 5–10 грн за литр, а не только на несколько гривен.

Цены на бензин в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, цены на топливо в Украине стремительно растут на фоне обострения геополитической ситуации. За день средняя стоимость всех видов топлива поднялась на 2–3 грн за литр. По состоянию на 4 марта бензин А-95 в сети "Укрнафта" стоит 67,99 грн/л, в WOG бензин 95 Евро – 68,99 грн/л, а на АЗС ОККО и SOCAR – по 70,99 грн/л.

С 3 марта оптовые цены на топливо в Украине выросли уже на 4 грн за литр. Дальнейший рост будет зависеть от развития ситуации в Ормузском проливе, отмечает эксперт нефтяного рынка Леонид Косянчук.

Пользователи соцсети Treads также отмечают резкий рост цен. Украинцы жалуются, что бензин, который утром стоил 66 грн/л, через несколько часов подорожал до 68 грн/л.

О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

