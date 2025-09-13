Жир просто тает на глазах: копеечная замена уксусу творит настоящие чудеса

Накопившийся жир и гарь не только портят внешний вид кухонной техники, но и могут со временем негативно влиять на её работу.

https://glavred.info/lifehack/zhir-prosto-taet-na-glazah-kopeechnaya-zamena-uksusu-tvorit-nastoyashchie-chudesa-10697753.html Ссылка скопирована

Как легко очистить духовку и стекло от жира / Коллаж Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Стандартные чистящие средства часто не дают нужного эффекта

Ключ к эффективной очистке — это использование меламиновой губки

Удаление въевшегося налёта и жира с коричневого стекла дверцы духовки на первый взгляд может показаться сложной и утомительной задачей. Со временем такие загрязнения становятся всё более устойчивыми.

При этом стандартные чистящие средства часто не дают нужного эффекта. Однако вернуть духовке чистоту и блеск не так трудно, как может показаться, пишет Express.

видео дня

Почему пятна трудно удалить и почему с этим стоит бороться

Накопившийся жир и гарь не только портят внешний вид кухонной техники, но и могут со временем негативно влиять на её работу. Кроме того, застарелые загрязнения становятся всё более труднодоступными и требуют дополнительных усилий для удаления. Поэтому регулярная чистка — не только вопрос эстетики, но и гигиены.

Простое решение — меламиновая губка (волшебный ластик)

Ключ к эффективной очистке дверцы духовки — это использование меламиновой губки, более известной как "волшебный ластик". Несмотря на свою простоту, этот инструмент может справиться даже с самыми стойкими загрязнениями без применения агрессивной химии.

Как работает меламиновая пена

Меламиновая губка изготовлена из особого материала — меламиновой пены. При смачивании водой её структура превращается в подобие микрошлифовальной поверхности, которая проникает в поры загрязнений и аккуратно удаляет даже глубоко въевшуюся грязь.

/ Главред

Реальные результаты и впечатления

В одном из видеороликов пользователь продемонстрировал, насколько эффективно сработал этот метод. Он отметил, что на полную очистку дверцы духовки ушло менее семи минут, а результат был сравним с профессиональной чисткой: стекло стало абсолютно прозрачным и сияющим.

Вывод: доступно, безопасно и эффективно

Если вы хотите быстро и без лишних усилий привести дверцу духовки в порядок, меламиновая губка — это простой, недорогой и эффективный способ. Всё, что вам нужно — немного воды, немного терпения и правильный инструмент.

Как применять кристаллы соды для чистки духовки: советы экспертов

Сделайте густую пасту, смешав соду с тёплой водой, и нанесите на грязные участки, избегая контакта с нагревателями. Оставьте минимум на 30 минут или на ночь — при сильных загрязнениях. Съёмные части замочите в горячей воде с добавлением соды. После просто протрите всё влажной губкой — налёт легко удалится. Метод безопасен и подходит для кухонных поверхностей.

Смотрите видео - как отмыть духовку:

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить фритюрницу. Один из популярных, но сомнительных лайфхаков — налить воду с моющим средством прямо в корзину, а затем включить фритюрницу.

Напомним, ранее сообщалось о том, как помыть мультипечь за несколько минут. Простой способ от блогера, который помогает быстро и безопасно мыть мультипечь.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред