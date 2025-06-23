Об уксусе можно забыть: простое копеечное средство моментально удаляет жир

Можно эффективно очистить духовку, используя натуральные и безопасные для здоровья средства.

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Эксперты рассказали, как легко очистить духовку от жира / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Главное:

Можно эффективно очистить духовку, используя натуральные средства

Кристаллы соды эффективнее уксуса благодаря своей щелочной природе

Жирные брызги, остатки пищи и случайные разливы — всё это делает регулярную чистку духовки необходимостью.

Если внутренняя поверхность духовки покрыта слоем засохшего жира и пищи, может показаться, что справиться с этим можно только с помощью сильнодействующих химических средств, но это не так, пишет Express.

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Можно эффективно очистить духовку, используя натуральные и безопасные для здоровья средства, которые при этом прекрасно справляются даже с труднодоступными загрязнениями.

Несмотря на популярность уксуса и пищевой соды, в этом случае они могут уступать кристаллам соды — именно их один из пользователей форума Mumsnet назвал своим "новым лучшим помощником" в уборке.

Пользователь под ником Posey поделилась своим опытом: "Я всегда держу упаковку кристаллов соды под рукой — они отлично справляются с прочисткой сливов. Недавно с их помощью я избавилась от неприятного запаха в стиральной машине. А когда пришло время помыть духовку, я решила попробовать их и там. Просто залила поддон кипятком с кристаллами соды и положила в него решётки — жир буквально начал растворяться на глазах".

Кристаллы соды эффективнее уксуса благодаря своей щелочной природе — они вступают в реакцию с жиром и нагаром, разрушая их структуру, поэтому не требуется усиленного трения или применения агрессивных химикатов.

Они особенно хороши для глубокой очистки духовки от скопившегося жира, тогда как уксус, лимонная кислота и пищевая сода лучше подходят для легких и свежих загрязнений.

/ Главред

Как использовать кристаллы соды:

Смешайте с теплой водой, чтобы получилась густая паста.

Нанесите на загрязнённые участки духовки, избегая нагревательных элементов.

Оставьте на 30 минут, а при сильных загрязнениях — на ночь.

Тем временем положите все съёмные части (противни, решётки) в раковину с горячей водой и добавьте горсть кристаллов.

По истечении времени протрите духовку влажной губкой — и грязь легко отойдет.

Такой способ не только эффективен, но и безопасен для кухни, где готовится пища.

Смотрите видео - как отмыть кухню от жира за 5 минут:

Масляные и жирные пятна на кухне нередко вызывают затруднения. Многие стараются бороться с ними с помощью дорогих чистящих средств, надеясь на мгновенный результат. Однако справиться с загрязнениями можно гораздо проще и экономичнее, говорится в материале на YouTube-канале Лайфхаки TopTen.

Используйте бумажные полотенца для первоначального удаления жира.

Перед чисткой протрите поверхность теплой водой — это поможет размягчить загрязнение.

Обратите внимание на специальные чистящие составы, если загрязнение застарелое.

Простая пищевая сода отлично справляется с липкими пятнами.

Лимон не только очищает, но и придаёт свежесть.

Не забывайте про уксус — он отлично обезжиривает и дезинфицирует.

Главное — проводите уборку регулярно, чтобы жир не успевал накапливаться.

С этими простыми средствами кухонная поверхность останется чистой без особых усилий.

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