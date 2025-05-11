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Как помыть мультипечь за несколько минут: копеечный лайфхак

Руслан Иваненко
11 мая 2025, 20:47
65
Простой способ от блогера, который помогает быстро и безопасно мыть мультипечь.
Мультипечь
Украинская блогерша раскрыла способ мытья мультипечи без трения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какой способ мытья мультипечи без вреда показала блогерша
  • Почему нельзя тереть или скрести внутреннюю чашу
  • Насколько безопасен и эффективен этот лайфхак из TikTok

Мультипечи и аэрогрили стали незаменимыми помощниками на современной кухне. Эти устройства значительно упрощают процесс приготовления блюд, позволяя готовить быстро, вкусно и с минимумом масла. Но возникает важный вопрос: как правильно очищать такую технику, не повредив ее?

Вам также может быть интересно: Быстро и до блеска: как очистить противень от застарелого жира и нагара.

видео дня

Главред решил разобраться, как мыть мультипечь или аэрогриль без агрессивной химии и лишних усилий.

Своим проверенным методом в TikTok поделилась популярный блогер Диана Гологовец, которая регулярно публикует полезные лайфхаки для дома.

Эксперт советует не использовать жесткие губки или абразивные средства, которые могут повредить внутреннее покрытие чаши. Вместо этого она предлагает простой, но действенный способ.

Вот, что нужно

  • Возьмите одну капсулу для посудомоечной машины,
  • Положите ее в чашу мультипечи или аэрогриля,
  • Залейте горячей водой (но не кипятком),
  • Оставьте на 10-15 минут.

После этого раствор сливают, а внутреннюю поверхность протирают влажной мягкой тряпкой. Этот метод помогает растворить жир и остатки пищи без вреда для техники.

Такой лайфхак особенно актуален для всех, отмечает блогер, кто хочет поддерживать свою кухонную технику в чистоте без дорогих средств и лишних усилий.

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TikTok

TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и загружаемых приложений, пишет Википедия.

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