Как помыть мультипечь за несколько минут: копеечный лайфхак

Вы узнаете:
- Какой способ мытья мультипечи без вреда показала блогерша
- Почему нельзя тереть или скрести внутреннюю чашу
- Насколько безопасен и эффективен этот лайфхак из TikTok
Мультипечи и аэрогрили стали незаменимыми помощниками на современной кухне. Эти устройства значительно упрощают процесс приготовления блюд, позволяя готовить быстро, вкусно и с минимумом масла. Но возникает важный вопрос: как правильно очищать такую технику, не повредив ее?
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Главред решил разобраться, как мыть мультипечь или аэрогриль без агрессивной химии и лишних усилий.
Своим проверенным методом в TikTok поделилась популярный блогер Диана Гологовец, которая регулярно публикует полезные лайфхаки для дома.
Эксперт советует не использовать жесткие губки или абразивные средства, которые могут повредить внутреннее покрытие чаши. Вместо этого она предлагает простой, но действенный способ.
Вот, что нужно
- Возьмите одну капсулу для посудомоечной машины,
- Положите ее в чашу мультипечи или аэрогриля,
- Залейте горячей водой (но не кипятком),
- Оставьте на 10-15 минут.
@dianagologovets Как помыть мультипечь ? #идеидлядома#мультипечь#чемотмыть#лайфхакдлядома#полезныесоветы #советыдлядома#уборка#чистотатапорядок#gologovets_видео#лайфхак♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
После этого раствор сливают, а внутреннюю поверхность протирают влажной мягкой тряпкой. Этот метод помогает растворить жир и остатки пищи без вреда для техники.
Такой лайфхак особенно актуален для всех, отмечает блогер, кто хочет поддерживать свою кухонную технику в чистоте без дорогих средств и лишних усилий.
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TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и загружаемых приложений, пишет Википедия.
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