Без химии и лишних усилий: как за считанные минуты избавиться от сорняков во дворе

Опытные дачники придумали простое, эффективное и фактически бесплатное средство, которое поможет легко избавиться от сорняков за считанные минуты.

https://glavred.info/lifehack/bez-himii-i-lishnih-usiliy-kak-za-schitannye-minuty-izbavitsya-ot-sornyakov-vo-dvore-10661003.html Ссылка скопирована

С этим методом сорняки исчезнут на глазах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от травы на тротуарной плитке

Как уничтожить сорняки кипятком

Сорняки на садовой плитке - довольно распространенная проблема. Зеленая растительность на тротуаре портит вид двора и со временем может повредить садовую дорожку. Главред узнал, как за считанные минуты и без химии избавиться от сорняков на тротуаре.

Портал Express.co.uk пишет, что садоводы часто используют уксус для уничтожения сорняков. Однако этот метод не всегда безопасен.

видео дня

"Это не всегда целесообразно, поскольку кислота может повредить поверхность камней, особенно известняка или бетонной брусчатки, а также быть вредной для диких животных и растений", - предостерегает специалист Саймон Уордл.

Вместо уксуса эксперт рекомендует использовать кипяток.

Горячая вода мгновенно поражает ткани растения. Поэтому этот метод идеально подходит для твердых поверхностей - тротуаров, плитки, дорожек.

"Вы начнете видеть результаты уже через считанные минуты, поскольку кипяток расщепляет сорняк, а полный результат будет заметен через несколько часов", - убеждает эксперт.

Чтобы попробовать это экологически безопасное и бесплатное средство, просто вскипятите полный чайник воды. Затем осторожно поднесите чайник к участку и расположите носик у основания сорняка, медленно поливая траву.

Саймон также рекомендует повторять процесс при первых признаках нового роста.

Хотя этот метод идеально подходит для садовых дорожек, есть несколько мест, где его не стоит использовать.

Саймон предостерегает, что ни в коем случае кипяток нельзя выливать на газон и садовые растений, ведь горячая вода просто уничтожит их.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред