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Что посадить вдоль забора: яркая живая изгородь поразит даже соседей

Алексей Тесля
1 мая 2025, 09:54
213
Что посадить вдоль забора быстрорастущее - что хорошо растет рядом с забором.
Живая изгородь
Какие растения можно посадить на улице возле забора / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Sergej Karpow, Pixabay/RonPorter

Вы узнаете:

  • Как выбрать растения для посадки вдоль забора
  • Какие растения хорошо растут возле забора
  • Что лучше посадить за забором с уличной стороны

Зелёные насаждения у дома не только украшают участок, но и выполняют практические функции: они улучшают качество воздуха, создают приятную тень в жару, а также защищают придомовую территорию от посторонних взглядов.

Однако важно правильно подбирать растения — неудачно подобранные виды могут нарушить гармонию участка и выглядеть неопрятно. Об этом идет речь в материале Главреда.

Как выбрать растения для посадки вдоль забора

При планировании озеленения рядом с забором важно учитывать несколько важных факторов, влияющих на конечный результат. Следите за уровнем освещённости, ведь на солнечных участках подойдут светолюбивые виды растений, особенно если забор не даёт плотной тени.

Важным также является фактор функционального назначения посадок. Растения могут служить продолжением ограды, акцентом в дизайне или полностью скрывать забор. Плотная посадка позволяет создать зелёную стену, обеспечивающую уединение и декоративность.

Какие растения нельзя выращивать совместно
/ Инфографика Главред

Какие растения хорошо растут возле забора

Для озеленения вдоль забора подойдут низкорослые и компактные растения, например:

  • Самшит (Wintergreen) — вечнозелёный кустарник, отлично подходящий для формирования ровной и ухоженной живой изгороди;
  • Можжевельник (Blue Star) — декоративный хвойник с голубоватой хвоей;
  • Туя (Golden Globe) — шаровидный куст с золотисто-зелёной окраской.

Что лучше посадить за забором с уличной стороны

Рекомендуется выбирать растения, которые придают объём и красочность, украшают улицу и создают привлекательный фон для остального ландшафта.

Среди наиболее популярных растений:

  • гортензия;
  • спирея;
  • барбарис;
  • жасмин.

Лучшие растения для живой изгороди на участке

Среди популярных растений для зелёных оград выделяются:

  • Туя — классическое вечнозелёное растение;
  • Можжевельник — неприхотливый хвойник с декоративной хвоей;
  • Тис ягодный — теневыносливое и долговечное растение;
  • Кипарисовик Лавсона — изящный хвойник с декоративной кроной;
  • Дерен белый — с яркими побегами, особенно эффектен зимой;
  • Пузыреплодник — неприхотливый кустарник с интересной листвой;
  • Чубушник венечный (садовый жасмин) — ароматный и пышно цветущий куст;
  • Спирея — декоративна как в цветении, так и без него.

Смотрите видео - яркая живая изгородь

Об особенностях обустройства живой изгороди идет речь в материале популярного YouTube-канала Сад света Светланы. Отмечается, что живая изгородь выглядит очень естественно, по существу, это пожалуй самый дешевый вариант забора.

Садоводам напоминают, что живую изгородь можно сделать яркой и очень привлекательной. Если вам хочется разделить определенные участки вашего сада на зеленые комнаты, тогда живая изгородь из кустарников вам в этом поможет, отмечают эксперты в области садоводства.

Рекомендуемые варианты кустарников для яркой живой изгороди:

  • Дерен Siberian Pearls;
  • Дерен Flaviramea;
  • Дерен Сибирика;
  • Дерен Елегантиссима;
  • Пузыреплодник Andre;
  • Пузыреплодник Angel Gold.

Больше новостей:

Что известно о YouTube-канале Сад света Светланы

Авторский канал семьи садоводов рассказывает об особенностях садоводства и ландшафтного дизайна. Многое опытные садоводы создают собственноручно. Сад, в котором они выращивают растения и создают привлекательные хвойные композиции, находится в Харьковской области. Также садоводы создали успешно функционирующий собственный питомник Сад Мрия. Авторы канала рекомендуют ознакомиться с интересными вариантами цветников, огородов, плодовых садов, а также красивых живых изгородей.

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