Где разместить денежное дерево: привлечение финансовой удачи

Денежное дерево в доме - как активизировать энергию богатства: монеты, ленты, символы процветания и секреты эффективного ухода.

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Где разместить денежное дерево? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие названия имеет денежное дерево

Как за ним ухаживать

Где лучше разместить денежное дерево

Денежное дерево известно своими круглыми листочками, которые очень похожи на монеты. Это растение считают символом богатства, согласия и благополучия. Денежное дерево имеет несколько названий - красула, толстянка, и является одним из самых популярных растений в домашнем озеленении. Главред поможет вам найти для него лучшее место в вашем доме.

Как рассказывают на канале "Дом и приусадебный участок", красавка - достаточно неприхотлива, однако имеет привлекательный внешний вид. По легенде, она приносит своему владельцу финансовый успех и процветание. Из-за эстетичного вида и легкости в уходе красула особенно популярна среди любителей суккулентов и домашней флористики.

Хоть растение и не требует много усилий в уходе, его цветение - редкое явление, которое требует времени и терпения. Считается, что денежное дерево может зацвести только через 5-10 лет надлежащего ухода. Его цветки - небольшие, белые, нежные.

Где лучше разместить денежное дерево

Красавицу стоит ставить там, где будет достаточно света, но не слишком много прямых солнечных лучей. Особенно это важно летом, когда солнце становится слишком палящим. Идеально подойдет рассеянный свет, поэтому лучшее место - возле юго-восточного или юго-западного окна.

По принципам фэн-шуй, лучшим местом для размещения денежного дерева является юго-восточный угол квартиры или комнаты. Это - сектор богатства, поэтому такая локализация считается благоприятной для финансовых потоков. Она создает гармоничную, энергетически сбалансированную среду в доме.

Красавица любит тепло, поэтому ее не следует ставить на сквозняки или возле источников тепла - батарей, кондиционеров и тому подобное. Оптимальная температура для нее - 18-25°C. Обязательно следите за достаточной вентиляцией, но избегайте сильных сквозняков.

Как активизировать денежную энергию дерева

Чтобы денежное дерево действительно приносило богатство, к нему можно добавить несколько символических элементов:

На дно горшка или на поверхность почвы положите несколько монет.

На красные ленты аккуратно повесьте банкноты - они символизируют приток денежных ресурсов.

Возле растения можно поставить копилку, фигурку лягушки с монетой, или другие символы процветания.

Зато стоит убрать из-под дерева лишние предметы, которые могут мешать движению положительной энергии.

Уход - залог благополучия

Пышное, хорошо ухоженное денежное дерево - символ благополучия и финансовой стабильности. Идея заключается в том, что энергия, вложенная в уход за растением, возвращается в виде прибыли.

Обеспечьте красавице достаточно света, тепла, регулярный полив и чистый воздух - и она ответит вам силой, красотой и положительной энергетикой.

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О канале "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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