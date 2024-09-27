Призывает счастье: какой уход за денежным деревом принесет в дом благополучие

Денежное дерево, которое отличается своим уникальным сплетенным стволом и длинными стеблями с плоскими листьями на концах, часто считается символом удачи и процветания. Сегодня его часто приносят в дома, но важно знать как за ним ухаживать и где правильно поставить денежное дерево.
Как пишет The Sill, согласно легенде, это растение приносит успех и богатство тем, кто его успешно выращивает. Сплетенный ствол скрывает удачу, а пять листьев символизируют пять природных элементов. Денежное дерево - замечательный подарок на различные торжества: выпускной, новоселье или юбилей.
Денежное дерево является неприхотливым комнатным растением, которое предпочитает условия, похожие на тропические. Оно нуждается в тепле и влажности для оптимального роста.
Волноваться о том, как часто нужно поливать денежное дерево вам точно не придется, ведь почве между поливами нужно давать почти полностью высохнуть. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней.
Если говорить о том, когда нужно обрезать денежное дерево, то обрезку выполняют перед периодом покоя и каждой весной. Кроме этого в конце осени удаляют отмирающие побеги и засохшие листья.
Денежное дерево естественно растет в тени более крупных деревьев, поэтому лучше всего подходит яркий непрямой свет или полутень. Но если вы думаете, что сделать, чтобы зацвело денежное дерево, то регулярное освещение в этой ситуации самое необходимое.
Что такое The Sill?
The Sill - американский веб-сайт о садоводстве, растениях и уходе за ними, основанный в 2012 году. В блоге авторы делятся советами и лайфхаками по различным растениям.
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