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Эксперты собрали топ-5 советов, как ухаживать за деревьями осенью

Даяна Швец
11 сентября 2024, 22:28
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Осень - важное время для деревьев, когда они готовятся к зимним холодам.
Эксперты собрали топ-5 советов, как ухаживать за деревьями осенью
Эксперты рассказали, как ухаживать за деревьями осенью / 1zoom.ru

Осенью деревья становятся очень уязвимыми, поэтому уход особенно важен. Эксперты Аacompletetreecare убеждены, что, если проигнорировать этот процесс, они могут пострадать от болезней или повреждений, что потребует значительных затрат на восстановление.

Совет №1: Проверяйте состояние деревьев

Начните осенний уход с тщательного осмотра деревьев. Проверяйте, нет ли следов повреждений, болезней или вредителей. Особое внимание уделите листьям, ветвям и стволу. Выявляйте трещины, отверстия или другие признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах. Своевременное выявление недостатков поможет избежать серьезных проблем в будущем и сэкономит вам средства.

Совет №2: Обрезайте аккуратно

Обрезка - это важная часть ухода за деревьями, однако осенью ее следует делать с особой осторожностью. Если есть возможность, лучше не обрезать деревья, ведь это может вызвать стресс и повысить риск болезней. Если все же нужно обрезать ветви, удаляйте только сухие или поврежденные. Лучше всего обратиться к специалистам, чтобы они помогли определить оптимальное время и способ обрезки.

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Совет №3: Убирайте листья

Уборка опавших листьев - это важный элемент осеннего ухода за деревьями. Скопление листьев может подавлять траву и растения, приводя к гниению и заболеваниям. Кроме того, влажные листья становятся средой для развития грибков и могут привлекать вредителей. Листья можно использовать для компоста или как мульчу, что будет способствовать обогащению почвы.

Совет №4: Полив обеспечивает здоровье

Несмотря на то, что температура снижается, деревья все еще нуждаются в воде для поддержания своего состояния. Достаточное увлажнение поможет им лучше подготовиться к зимним условиям. Поливайте деревья глубоко, но реже, чтобы стимулировать корни расти глубже, что сделает деревья более устойчивыми к неблагоприятным условиям.

Совет №5: Защищайте от вредителей

Вредители, такие как гусеницы, тля и жуки, могут активно вредить деревьям осенью. Следите за появлением вредителей и принимайте меры для их контроля. Можно использовать естественные методы борьбы, например, привлекать полезных насекомых, таких как божьи коровки, для уничтожения вредителей.

Что известно о защите плодовых деревьев

Защита насаждений от болезней и вредителей способствует заметному повышению урожайности плодовых деревьев. Уровень рентабельности при этом повышается на треть. Комбинированное применение и чередование при опрыскиваниях по фенопрогнозной системе, с учетом опасности тех или иных болезней и вредителей, обеспечивает надежную защиту плодовых деревьев от комплекса вредных организмов, сообщает Национальная академия аграрных наук Украины.

Однако в первую очередь эксперты советуют обратиться к профессионалам. Специалисты по уходу за деревьями имеют необходимый опыт и ресурсы для проведения всех необходимых процедур - от обрезки до борьбы с болезнями и вредителями.

Осенний уход за деревьями является ключевым для их здоровья. Следуя этим рекомендациям - регулярно проверяйте деревья, осторожно обрезайте, убирайте листья, правильно поливайте, боритесь с вредителями и привлекайте специалистов - так вы сможете обеспечить деревьям здоровое состояние и подготовить их к весне.

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