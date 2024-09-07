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Какие цветы можно посадить под зиму: топ-5 лучших вариантов

Анна Ярославская
7 сентября 2024, 14:42
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Осень – самое лучшее время года для посадки цветов. Весной они придадут невероятную красоту дачному участку.
Гвоздика, дельфиниум, астра
Гвоздика, дельфиниум, астра - отличные варианты для посева под зиму / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Начало осени - не менее горячее время для садоводов, чем весна. Ведь в этот период можно посадить цветы под зиму. Хлопот будет не очень много, а раней весной яркая клумба будет радовать глаз. Кроме того, закаленные холодами растения будут более устойчивы к температурным перепадам, вредителям и болезням.

С сентября по конец ноября можно высадить много цветов. Какие цветы сажать осенью - разобрался Главред.

К слову, также мы писали о том, что нужно обязательно пересаживать пионы осенью. Детальнее читайте в материале: Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение весной.

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Какие цветы можно посадить под зиму

Чтобы понять, когда сажать цветы, вспомните народную примету: к посеву приступают после того, как вишневые деревья сбросили листву.

Какие цветы можно посеять в грунт осенью? Далее - список из неприхотливых вариантов.

Астра. При посеве астр под зиму снижается риск развития фузариоза, который часто поражает цветок.

Перед посадкой желательно пролить почву фитоспорином для обеззараживания от грибковых болезней. После посева грядки нужно присыпать сухой почвой и утеплить опилками или легким торфом.

Астра
Астра / Фото: pixabay.com

Также осенью можно высеивать василек. Поскольку василек имеет стержневой корень, его рекомендуется сразу же высеивать на постоянное место в лунке глубиной до полутора сантиметра.

Расстояние между лунками от 15 до 40 сантиметров в зависимости от размеров растений.

Василек
Василек / Фото: pixabay.com

Гвоздика. Это красивый и неприхотливый цветок. Лучше всего гвоздика растет в суглинистой или супесчаной почве.

Рекомендуется сеять однолетние виды этого цветка на глубину в полтора сантиметра, соблюдая расстояние в 25 сантиметров. Это делается для того, чтобы их можно было многократно прищипывать, так как они хорошо кустятся.

Лучше всего высаживать эти кусты на возвышенности на открытом и освещенном участке, поскольку гвоздика не любит застой влаги.

Гвоздика
Гвоздика / Фото: pixabay.com

Также осенью можно посеять годецию. Этот изящный цветок подходит для клуб и бордюров.

Рекомендуется высаживать в регионах с теплой зимой и сразу же на постоянное место. Годеция любит плодородный грунт и солнце. Посевы обязательно покрывают мульчей.

Поскольку семена очень мелкие, глубина посева не должна превышать полсантиметра.

Грядки на зиму нужно утеплить, а весной сходы рекомендуется проредить.

Годеция
Годеция / Фото: pixabay.com

Дельфиниум. Этот цветок высеивают на освещенных и безветренных участках. Он любит рыхлые и некислые питательные почвы. В плотных грунтах дельфиниум не прорастает.

Это влаголюбивое растение, но не любит слишком обильные поливы.

Дельфиниум лучше высаживать сращу на постоянное место, поскольку он не любит пересадок. Почву обязательно укрывают слоем мульчи.

Дельфиниум
Дельфиниум / Фото: pixabay.com

Ранее Главред писал, какие красивые кустарники посадить в саду - садовод назвал самые лучшие варианты.

Также мы писали, в чем плюсы и минусы осенней посадки многолетних цветов и в какой месяц осени посадку уже не проводят.

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