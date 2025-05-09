Быстро и до блеска: как очистить противень от застарелого жира и нагара

Женщина рассказала, как легко и просто удалить затвердевший жир с противня.

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Как очистить противень / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как очистить противень от нагара

Какие средства хорошо убирают жир

На любом противне со временем образуется темный налет, который очень трудно отмыть. Однако, существует один способ, который может облегчить эту задачу.

Главред решил разобраться, как легко и быстро очистить противень.

Как очистить противень от жира и грязи

Автор калана Советы для дома на YouTube говорит, что отмыть противень от жира и нагара можно с помощью всего двух средств.

По ее словам, нужно взять любую большую емкость, налить туда горячую воду, добавить 100 грамм стирального порошка и поместить противень на час.

После этого нужно взять губку, посыпать ее содой и хорошо потереть все загрязненные участки. Благодаря этому вся грязь будет легко смываться и результат будет фантастическим.

Какими средствами можно отмыть противень - видео:

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