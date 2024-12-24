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Нагар быстро отпадет: хозяйка раскрыла гениально простой секрет, как отмыть противень

Алёна Воронина
24 декабря 2024, 17:10
297
Противень с нагаром и загрязнениями можно отмыть, если воспользоваться простым способом, который не займет много времени.
Духовка
Как легко отмыть противень/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Вы узнаете:

  • Как легко отмыть противень
  • Какое простое средство поможет сделать противень чистым

После длительного использования противня для духовки на нем могут собираться нагар и загрязнения, избавиться от которых не очень просто. Если такая вещь использовалась не один год, и, возможно, недостаточно тщательно очищалась после каждого использования, то для устранения нагара на ней придется приложить немало усилий.

Однако одна хозяйка рассказала, как очистить противень от нагара без особых усилий, используя для этого простой метод.

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Такая хитрость была опубликована сторонниками гуру уборки миссис Хинч на странице Mrs Hinch Made Me Do It в Facebook, сообщает The Mirror.

Один из участников группы спросил, как очистить очень грязный противень. Он объяснил, что хочет его отмыть, чтобы не пришлось его выбрасывать, ведь этот противень шел в комплекте с духовкой и идеально подходит к ней.

Участники группы сразу начали писать в комментариях варианты, которыми можно воспользоваться, чтобы очистить противень. И многие предложили простое решение - замачивание противня в горячей воде и растворенной таблетке для мытья посуды.

"Обязательно замочите противень с таблетками для посудомоечной машины, и он будет выглядеть как новый. Кипяток, две таблетки для посудомоечной машины и оставьте на ночь. Возможно, вам придется повторить это", - написала одна из комментаторов.

Между тем другие комментаторы предложили использовать стиральный порошок вместо таблеток для посудомоечной машины, хотя способ замачивания противня в горячей воде остался тем же.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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