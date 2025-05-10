Большинство моет неправильно: как очистить контейнер от жира за 30 секунд

Вы узнаете:
- Чем быстро вымыть контейнеры до блеска
- Как легко отмыть жирную сковородку
Загрязненная жиром посуда часто становится вызовом для хозяек и им приходится проводить по несколько часов над кухонной мойкой. Особенно сложно отмыть жир из контейнеров для хранения еды, ведь добраться в каждый угол и вычистить оттуда малейшие капли грязи - задача со звездочкой.
Главред узнал, как облегчить себе жизнь и очищать контейнеры за считанные секунды. Лайфхаком в TikTok поделилась украинская блогерша Александра Чорний.
По ее словам, в контейнер нужно налить немного жидкости для мытья посуды, положить внутрь бумажное полотенце, налить воду и закрыть его. Далее интенсивно встряхиваем контейнер несколько секунд, после чего достаточно его сполоснуть под проточной водой. От жира не останется и следа.
Смотрите видео, как правильно отмывать от жира контейнер:
@s.chorij Когда всю жизнь мыла посуду неправильно? Никаких жирных рук и губок❌ Попробуйте и обязательно подпишитесь, чтобы видеть больше полезных советов для дома? Уверена как раньше уже и не захотите мыть. #лайфхак#лайфакдлядома♬ оригинальный звук - Чорий Александра
В комментариях к видео Александры пользователи также поделились интересным лайфхаком, как отмыть сковородку от жира. Для этого нужно насыпать в нее немного муки и размазать ее руками. После этого останется смыть муку, которая впитает в себя жир, и протереть сковородку губкой с моющим средством.
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Кто такая Александра Чорний?
Александра Чорний - украинский блогер, рассказывающая о жизненных ситуациях, стиле и эстетике. Также Александра делится в своих соцсетях полезными лайфхаками. На ее страницу в Instagram подписаны более 93 тысяч пользователей, а в TikTok Чорний собрала 13-тысячную аудиторию.
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