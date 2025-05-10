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Большинство моет неправильно: как очистить контейнер от жира за 30 секунд

Анна Косик
10 мая 2025, 04:05
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Отмыть посуду от жира непросто, особенно, если идет речь об очистке контейнеров. Но выход есть.
контейнер до после
Как правильно мыть контейнер для хранения еды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Чем быстро вымыть контейнеры до блеска
  • Как легко отмыть жирную сковородку

Загрязненная жиром посуда часто становится вызовом для хозяек и им приходится проводить по несколько часов над кухонной мойкой. Особенно сложно отмыть жир из контейнеров для хранения еды, ведь добраться в каждый угол и вычистить оттуда малейшие капли грязи - задача со звездочкой.

Главред узнал, как облегчить себе жизнь и очищать контейнеры за считанные секунды. Лайфхаком в TikTok поделилась украинская блогерша Александра Чорний.

видео дня

По ее словам, в контейнер нужно налить немного жидкости для мытья посуды, положить внутрь бумажное полотенце, налить воду и закрыть его. Далее интенсивно встряхиваем контейнер несколько секунд, после чего достаточно его сполоснуть под проточной водой. От жира не останется и следа.

Смотрите видео, как правильно отмывать от жира контейнер:

@s.chorij Когда всю жизнь мыла посуду неправильно? Никаких жирных рук и губок❌ Попробуйте и обязательно подпишитесь, чтобы видеть больше полезных советов для дома? Уверена как раньше уже и не захотите мыть. #лайфхак#лайфакдлядома♬ оригинальный звук - Чорий Александра

В комментариях к видео Александры пользователи также поделились интересным лайфхаком, как отмыть сковородку от жира. Для этого нужно насыпать в нее немного муки и размазать ее руками. После этого останется смыть муку, которая впитает в себя жир, и протереть сковородку губкой с моющим средством.

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    Кто такая Александра Чорний?

    Александра Чорний - украинский блогер, рассказывающая о жизненных ситуациях, стиле и эстетике. Также Александра делится в своих соцсетях полезными лайфхаками. На ее страницу в Instagram подписаны более 93 тысяч пользователей, а в TikTok Чорний собрала 13-тысячную аудиторию.

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    посуда жир лайфхак
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