Большинство моет неправильно: как очистить контейнер от жира за 30 секунд

Отмыть посуду от жира непросто, особенно, если идет речь об очистке контейнеров. Но выход есть.

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Как правильно мыть контейнер для хранения еды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Чем быстро вымыть контейнеры до блеска

Как легко отмыть жирную сковородку

Загрязненная жиром посуда часто становится вызовом для хозяек и им приходится проводить по несколько часов над кухонной мойкой. Особенно сложно отмыть жир из контейнеров для хранения еды, ведь добраться в каждый угол и вычистить оттуда малейшие капли грязи - задача со звездочкой.

Главред узнал, как облегчить себе жизнь и очищать контейнеры за считанные секунды. Лайфхаком в TikTok поделилась украинская блогерша Александра Чорний.

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По ее словам, в контейнер нужно налить немного жидкости для мытья посуды, положить внутрь бумажное полотенце, налить воду и закрыть его. Далее интенсивно встряхиваем контейнер несколько секунд, после чего достаточно его сполоснуть под проточной водой. От жира не останется и следа.

Смотрите видео, как правильно отмывать от жира контейнер:

В комментариях к видео Александры пользователи также поделились интересным лайфхаком, как отмыть сковородку от жира. Для этого нужно насыпать в нее немного муки и размазать ее руками. После этого останется смыть муку, которая впитает в себя жир, и протереть сковородку губкой с моющим средством.

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Кто такая Александра Чорний? Александра Чорний - украинский блогер, рассказывающая о жизненных ситуациях, стиле и эстетике. Также Александра делится в своих соцсетях полезными лайфхаками. На ее страницу в Instagram подписаны более 93 тысяч пользователей, а в TikTok Чорний собрала 13-тысячную аудиторию.

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