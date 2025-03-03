Пригоревшую пищу с посуды идеально отчистит копеечное средство: что стоит сделать

Вы узнаете:
- Как отмыть пригоревшую еду с посуды
- Какое простое копеечное средство поможет справиться с проблемой
Все хозяйки и хозяева, которые часто проводят время на кухне, знают, как трудно бывает поддерживать посуду в чистоте. Не всегда даже своевременное мытье помогает хорошо очистить кастрюли, противни и другие предметы посуды, ведь бывают случаи, когда на стенках и дне остается пригоревшая пища. Такая проблема может стать настоящим кошмаром, ведь многие виды посуды нельзя сильно тереть, используя металлический скребок, а также нельзя обрабатывать очень сильными химическими средствами.
Предметы посуды, которые ставят в духовку, такие как кастрюли, формы для жарки и противни, могут быстро покрыться черными следами от пригоревшей пищи, которые не сдвигаются с места независимо от того, сколько раз вы ставили их в посудомоечную машину или терли вручную.
Стало известно, чем отмыть пригоревшую эмалированную кастрюлю или другие предметы посуды из других материалов, используя для этого лишь одно простое средство, которое преимущественно есть у каждого дома, пишет express.co.uk.
В публикации на Reddit один человек попросил совета, как удалить "тонкую черную корочку", которая осталась от пригоревшей пищи на его дорогой кастрюле. Другие комментаторы откликнулись на такой вопрос, и многие из них повторили практически один и тот же совет. Большое количество комментаторов посоветовали использовать простое копеечное средство - соду.
Такой совет является одной из самых популярных рекомендаций по чистке посуды от пригоревшей пищи.
"Наполните водой наполовину, поставьте на плиту и вскипятите со столовой ложкой пищевой соды. Это должно помочь ослабить налет. Пока он еще теплый, потрите его", - говорится в одном из комментариев.
Другой пользователь отметил: "Добавьте туда немного воды, уксуса и пищевой соды, поставьте на плиту на медленный огонь, чтобы нагреться, и дайте немного покипеть; это должно смягчить корочку".
Однако перед тем, как использовать такой метод, сначала надо провести базовую очистку кастрюли. Для этого надо сполоснуть посуду теплой водой сразу после приготовления в ней пищи, чтобы размягчить частицы пищи. Далее добавить немного моющего средства и протереть мягкой (ни в коем случае не жесткой) губкой или тряпкой для мытья посуды. Затем тщательно промойте водой и только после этого можно использовать соду.
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