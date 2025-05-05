Как быстро очистить фритюрницу: жир и грязь отлетят буквально на глазах

Один из популярных, но сомнительных лайфхаков — налить воду с моющим средством прямо в корзину, а затем включить фритюрницу

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Фритюрницы считаются не самыми сложными приборами в плане ухода / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/planet_fox, Pexels/Ron Lach

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Сомнительный лайфхак — налить воду с моющим средством и включить фритюрницу

Опустите в таз с горячей водой таблетку для посудомоечной машины и замочите в растворе корзину

Фритюрницы считаются не самыми сложными приборами в плане ухода. Однако именно корзина может доставить трудности при чистке, особенно если у неё много отверстий — в таких случаях жир прилипает сильнее.

Многие хозяйки используют проверенные способы: замачивание корзины в горячей воде с моющим средством или в растворе уксуса с содой. Но не всем эти методы помогают, говорится в материале издания Express.

Один из популярных, но сомнительных лайфхаков — налить воду с моющим средством прямо в корзину, а затем включить фритюрницу на короткое время. Однако специалисты категорически не рекомендуют это делать.

Такой способ может повредить прибор. Вода внутри включённой фритюрницы — серьёзный риск для электроники. Перед повторным использованием устройство должно быть полностью сухим, иначе возможно короткое замыкание или поломка.

Некоторые пользователи советуют мыть корзины в посудомоечной машине, но и здесь есть нюансы. Несмотря на то, что часть моделей допускает такую чистку, струи горячей воды и агрессивные моющие средства могут повредить антипригарное покрытие корзины.

/ Инфографика Главред

Одним из наиболее безопасных и эффективных методов оказался следующий:

опустить в таз с горячей водой таблетку для посудомоечной машины и замочить в этом растворе корзину;

такой способ позволяет легко удалить жир — после замачивания достаточно просто протереть поверхность.

Секрет эффективности таблеток для посудомоек — в составе: ферменты и активные вещества отлично справляются с жиром и пригоревшими остатками пищи, что делает их хорошим вариантом для ухода за фритюрницей.

Смотрите видео - готовим любимые блюда во фритюре:

Известный кулинар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале рассказал о рецептах во фритюре для тех, кто как и как любит иногда порадовать себя такой едой. Он рассказал, как приготовить хрустящую картошку фри, вкусные и пышные донаты, точнее пончики, а также креветки темпура.

Клопотенко также поделился главным рецептом чистоты на кухне после приготовления таких жирных блюд. Эксперт пояснил, что незаменимым помощником на кухне, который заботятся обо всей грязной посуде — это специальные капсулы для очистки.

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