Британские миротворцы в Украине: сколько Лондон потратит на развертывание войск

Великобритания потратит $270 миллионов на развертывание войск в Украине.

Британия потратит $270 миллионов на развертывание войск в Украине / коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Кратко:

Деньги потратят на модернизацию транспортных средств и систем связи

Численность британского контингента не подтверждена

Великобритания направит $270 млн на финансирование подготовки к развертыванию войск в Украине. Ранее Лондон пообещал Украине отправить своих миротворцев в случае прекращения огня.

Как пишет Reuters, посетив Киев, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что деньги будут потрачены на модернизацию транспортных средств и систем связи, а также на защиту от дронов, и на обеспечение готовности миротворцев к развертыванию.

"Мы резко увеличиваем инвестиции в подготовку, обеспечивая готовность британских вооруженных сил к развертыванию... в Украине, поскольку безопасность Украины означает безопасность Великобритании", - прокомментировал Хили.

Примечательно, что это заявление появилось на фоне новостей, о том, что РФ ударила по Украине мощной гиперзвуковой ракетой "Орешник", что по мнению европейских союзников Киева, было попыткой запугать их и отговорить от поддержки Украины.

Хили, побывавший на месте прилета дрона в многоэтажку на Дарнице, заявил, что финансирование подготовки миротворцев показывает, что правительство "наращивает инвестиции" в помощь Украине.

"Эти капитальные затраты финансируются из основного оборонного бюджета и посылают четкий сигнал союзникам и противникам о намерении Великобритании возглавить многонациональные силы и выполнить обещания по обеспечению мира в Украине", - говорится в заявлении Министерства обороны.

Кроме того, Хили сообщил, что выпуск беспилотников-перехватчиков "Осьминог", созданных на базе украинской разработки, но произведенных в Великобритании, начнется в январе.

Предусматривается, что Великобритания будет ежемесячно отправлять тысячи таких беспилотников ВСУ, чтобы помочь защититься от российских воздушных атак.

Численность британского контингента не подтверждена

Как отметило издание The Telegraph, в настоящее время численность британского контингента не подтверждена. Однако источники утверждают, что она может составить до 7500 военных, хотя это оспаривается, поскольку некоторые чиновники британского Минобороны хотят, чтобы контингент был меньше.

Критики опасаются, что Великобритании будет трудно поддерживать такую миссию, поскольку армия сократилась до самого малого размера за более чем 200 лет, насчитывая около 71 тыс. полностью подготовленных, штатных солдат.

Бывший глава армии Лорд Даннатт заявил, что Великобритании нужно набрать как минимум 10 тыс. военнослужащих, чтобы достаточно увеличить численность для поддержки "бессрочной" миротворческой миссии в Украине.

Дата развертывания контингента пока не определена, оно зависит от согласия российского диктатора Владимира Путина на прекращение огня.

"Похоже, это маловероятно в ближайшее время", - констатировало издание.

Западные войска в Украине

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что сейчас обсуждается вариант с размещением на территории Украины европейского военного контингента, но это не гарантия безопасности, а силы сдерживания.

Он отметил, что европейские войска не будут стоять по линии фронта и не будут выступать военным щитом для Украины.

Отправка войск в Украину - что известно

Как сообщал Главред, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Польша готова поддержать союзников в случае принятия ими решения направить военные контингенты в Украину, предоставив необходимую инфраструктуру и логистику. В то же время польские военнослужащие непосредственно в миссии участвовать не будут.

В то же время, министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией.

Страны Европы, которые согласны участвовать в военной компоненте "коалиции желающих", могут развернуть до 15 тысяч своих военных в Украине в течение первых шести месяцев после завершения войны. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в Брюсселе.

