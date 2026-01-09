Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Областной центр более полувека назывался именем одного из организаторов массовых репрессий.

https://glavred.info/culture/zhilo-s-imenem-palacha-55-let-kakoy-gorod-ukrainy-nazyvalsya-v-chest-druga-stalina-10730843.html Ссылка скопирована

Почему Луганск назывался Ворошиловградом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Каким было первое название Луганска

Когда и почему Луганск получил название Ворошиловград

Кто такой Климент Ворошилов

В Украине есть немало городов, которые в свое время носили советские названия, исключением не стал и Луганск. Почти 50 лет он официально назывался Ворошиловградом в честь одного из ближайших соратников Сталина.

Главред узнал, когда и почему Луганск назывался Ворошиловградом.

видео дня

Каким было первое название Луганска

Истоки Луганска уходят в конец XVIII века, пишет "Телеграф". В 1795 году по приказу императрицы был основан чугунолитейный завод, вокруг которого начал разрастаться рабочий поселок. Официально этот населенный пункт назывался Луганский Завод.

Спустя почти столетие, в 1882 году, произошла важная административная реформа. Поселок объединили с соседним поселением Каменный Брод. Так на карте появился город Луганск. Только в 1933 году, в результате внедрения нового украинского правописания, название трансформировалось в привычное для нас Луганск.

Почему город превратили в Ворошиловград

Эпоха "Ворошиловграда" началась в 1935 году. Город назвали в честь Климента Ворошилова — уроженца Екатеринославской губернии, который начинал свою революционную карьеру именно в луганских железнодорожных мастерских.

Климент Ворошилов был советским маршалом, дважды Героем СССР, входящим в список главных организаторов массовых репрессий 1930-х годов. Его подпись стоит на сотнях расстрельных списков. Советская власть считала его "главным дирижером" революционного движения в регионе, поэтому переименование должно было закрепить идеологический статус города.

Почему название Луганск возвращали и забирали несколько раз

Борьба за название города длилась десятилетиями и зависела от внутренней политики Кремля. В 1958 году в СССР издали постановление, которое запрещало называть города в честь живых деятелей. Поскольку Ворошилов был еще жив, городу вернули название Луганск.

После смерти маршала идеологическая машина снова появилась на карте. В 1970 году Луганск во второй раз стал Ворошиловградом.

Однако в 1990 году на волне Перестройки и национального возрождения городу окончательно вернули его историческое название - Луганск.

Что означает слово "Луганск" и при чем здесь река

Большинство ученых сходятся во мнении, что название города имеет естественное происхождение. Оно происходит от реки Лугань. По одной из версий, название реки указывает на большое количество лугов в ее пойме.

Существует также альтернативная гипотеза о тюркском корне топонима. Слово

"Луган" или "Лаган" в тюркских языках могло означать определенную особенность рельефа или низину. К названию впоследствии добавился типичный славянский суффикс -ск, указывающий на принадлежность к определенной локации.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред