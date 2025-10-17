О чем вы узнаете:
Луганская область, которая сегодня находится в центре военного конфликта, имеет глубокую и сложную историю, уходящую во времена казачества. Анализ исторических данных о заселении, экономическом развитии и политическом статусе края опровергает имперские мифы о его российской принадлежности. Факты свидетельствуют, что Луганщина исторически связана с Украиной, а ее индустриальная мощь была заложена благодаря иностранным инвестициям, а не российской администрации. Главред расскажет об этом подробнее.
Борьба за свободные земли
Как рассказывают на канале "Реальная история", территория современной Луганщины исторически была частью Дикого Поля, которое в XVI-XVII веках активно осваивали украинские казаки. Эти земли стали частью Слободской Украины. Здесь казаки создавали свободные поселения, которые функционировали без крепостничества и имели собственное самоуправление.
После заключения Переяславского соглашения Богдан Хмельницкий в 1655 году универсалом подтвердил, что земли, которые простирались "до самой реки Дона", принадлежат "казакам запорожским" и входят в состав Гетманщины. До начала XVIII века Московское царство не имело реального политического или экономического контроля над этим регионом.
Петр I пытался распространить свое влияние на Донбасс и взять его под контроль. В 1707 году произошло мощное восстание Кондрата Булавина, которое охватило всю территорию Донбасса и стало проявлением решительного сопротивления местного населения против попыток имперского принуждения.
Имперские реформы и ликвидация казацких вольностей
После ликвидации казацкого самоуправления апогеем имперского контроля стало введение режима военных поселений в 1817 году. Бывшие казацкие поселения превратились в территорию военного принуждения, где жители были обязаны постоянно нести службу, работать на общественных работах и содержать войско. Они не имели права свободно распоряжаться результатами своего труда.
Фактически этот режим был гибридом крепостничества и армейской службы. В 1819 году против системы вспыхнуло Чугуевское восстание, охватившее большую часть Слобожанщины. Его жестоко подавили регулярные российские войска. Все это сопровождалось массовыми арестами, пытками и ссылками.
Европейский фундамент Луганска
Несмотря на то, что Российская империя распространяла миф о своей роли двигателя индустриализации Донбасса, исторические данные подтверждают, что промышленная мощь региона была заложена иностранными специалистами и инвестициями.
Шотландский бизнесмен Карл Густав Гаскойн в 1795 году основал Луганский литейный завод для производства пушек - именно вокруг этого предприятия начал строиться город Луганск.
Бельгиец Эрнест Сольве в 1892 году открыл Лисичанский содовый завод, который стал ведущим производителем соды в империи. Сольве развил производство и ввел для своих рабочих первый в мире социальный пакет, включавший пенсионный фонд, оплачиваемые отпуска и восьмичасовой рабочий день.
Немец Густав Гартман в 1898 году запустил Луганский паровозостроительный завод, который стал крупнейшим в империи. Кроме того, он активно инвестировал в социальную инфраструктуру города - строил больницы и школы.
Итак, индустриальное развитие Луганщины базировалось на европейских технологиях, капитале и передовых социальных практиках.
Украинский выбор
Несмотря на длительную политику русификации, население региона подтвердило свою принадлежность к Украине. На Всеукраинском референдуме 1991 года за независимость Украины проголосовали более 83 процентов жителей Донбасса, включая Луганщину.
Этот факт свидетельствует, что Луганск и вся Луганщина - согласно праву, истории и волеизъявлению народа - неотъемлемая часть Украины.
