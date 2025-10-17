Укр
Чей на самом деле Луганск: казаки, восстание и выбор 1991 года

Марина Иваненко
17 октября 2025, 21:03
История Луганщины раскрывает настоящие факты: этот край формировался украинцами и европейцами, а не российской империей
Чей Луганск?
Чей Луганск? / Коллаж: Главред, скриншоты

Луганская область, которая сегодня находится в центре военного конфликта, имеет глубокую и сложную историю, уходящую во времена казачества. Анализ исторических данных о заселении, экономическом развитии и политическом статусе края опровергает имперские мифы о его российской принадлежности. Факты свидетельствуют, что Луганщина исторически связана с Украиной, а ее индустриальная мощь была заложена благодаря иностранным инвестициям, а не российской администрации. Главред расскажет об этом подробнее.

Борьба за свободные земли

Как рассказывают на канале "Реальная история", территория современной Луганщины исторически была частью Дикого Поля, которое в XVI-XVII веках активно осваивали украинские казаки. Эти земли стали частью Слободской Украины. Здесь казаки создавали свободные поселения, которые функционировали без крепостничества и имели собственное самоуправление.

После заключения Переяславского соглашения Богдан Хмельницкий в 1655 году универсалом подтвердил, что земли, которые простирались "до самой реки Дона", принадлежат "казакам запорожским" и входят в состав Гетманщины. До начала XVIII века Московское царство не имело реального политического или экономического контроля над этим регионом.

Петр I пытался распространить свое влияние на Донбасс и взять его под контроль. В 1707 году произошло мощное восстание Кондрата Булавина, которое охватило всю территорию Донбасса и стало проявлением решительного сопротивления местного населения против попыток имперского принуждения.

Имперские реформы и ликвидация казацких вольностей

После ликвидации казацкого самоуправления апогеем имперского контроля стало введение режима военных поселений в 1817 году. Бывшие казацкие поселения превратились в территорию военного принуждения, где жители были обязаны постоянно нести службу, работать на общественных работах и содержать войско. Они не имели права свободно распоряжаться результатами своего труда.

Фактически этот режим был гибридом крепостничества и армейской службы. В 1819 году против системы вспыхнуло Чугуевское восстание, охватившее большую часть Слобожанщины. Его жестоко подавили регулярные российские войска. Все это сопровождалось массовыми арестами, пытками и ссылками.

Европейский фундамент Луганска

Несмотря на то, что Российская империя распространяла миф о своей роли двигателя индустриализации Донбасса, исторические данные подтверждают, что промышленная мощь региона была заложена иностранными специалистами и инвестициями.

Шотландский бизнесмен Карл Густав Гаскойн в 1795 году основал Луганский литейный завод для производства пушек - именно вокруг этого предприятия начал строиться город Луганск.

Бельгиец Эрнест Сольве в 1892 году открыл Лисичанский содовый завод, который стал ведущим производителем соды в империи. Сольве развил производство и ввел для своих рабочих первый в мире социальный пакет, включавший пенсионный фонд, оплачиваемые отпуска и восьмичасовой рабочий день.

Немец Густав Гартман в 1898 году запустил Луганский паровозостроительный завод, который стал крупнейшим в империи. Кроме того, он активно инвестировал в социальную инфраструктуру города - строил больницы и школы.

Итак, индустриальное развитие Луганщины базировалось на европейских технологиях, капитале и передовых социальных практиках.

Украинский выбор

Несмотря на длительную политику русификации, население региона подтвердило свою принадлежность к Украине. На Всеукраинском референдуме 1991 года за независимость Украины проголосовали более 83 процентов жителей Донбасса, включая Луганщину.

Этот факт свидетельствует, что Луганск и вся Луганщина - согласно праву, истории и волеизъявлению народа - неотъемлемая часть Украины.

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".

В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с россией.

О том, как россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях.

О беспощадности карательной системы российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции кремля.

Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк - эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину.

Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

