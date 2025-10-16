Укр
Читать на украинском
Такого в США не найдешь: по чему там больше всего скучают украинцы

Марина Иваненко
16 октября 2025, 13:01
Украинские продукты в США остаются дефицитом. Кефир, сельдь и черный хлеб для американцев - диковинка. Почему знакомые вкусы не прижились за океаном.
Украинцы в США / Коллаж: Главред, скриншоты

В США не найдешь сельди, кефира или черного хлеба на каждом углу. То, что для украинцев является ежедневными продуктами, для американцев - диковинка или вообще отсутствует на полках супермаркетов. Главред расскажет, какие именно блюда не прижились за океаном и почему.

Еда как культурный код

Как рассказывают на канале "УКРАЇНКА В США ??", кухня - это не просто набор рецептов, а часть идентичности. Именно поэтому многие украинцы, которые переехали в США, испытывают ностальгию по знакомым вкусам. Хотя американские супермаркеты имеют огромный ассортимент, здесь не хватает вещей, без которых сложно представить украинский холодильник.

Киндер-сюрприз - запретный шоколад детства

Киндер-сюрприз - один из первых примеров. В США этот шоколадный десерт с игрушкой внутри считают опасным. Законом еще с 1938 года запрещено продавать продукты, которые содержат несъедобные элементы. Поэтому компания Ferrero была вынуждена создать альтернативу - Kinder Joy, где игрушка и сладости разделены на две части.

Кефир и творог

Еще одним "отсутствующим" пунктом на полках являются кисломолочные продукты. Украинцы привыкли к кефиру, творогу и сметане, однако в США эти продукты практически не производятся или имеют совсем другую текстуру и вкус. Популярный там cottage cheese не похож на наш творог - он зернистый, водянистый и часто соленый. Кефир можно увидеть редко - чаще всего в магазинах здорового питания.

Сельдь и икра - только для гурманов

Американцам практически неизвестен вкус соленой сельди или бутербродов с красной икрой. Такие продукты здесь - экзотика или элемент для суши. В обычном супермаркете найти подобные деликатесы почти невозможно.

Колбаса и соленья - только в "этнических" магазинах

Так называемая "советская" колбаса, черный хлеб, гречка, домашние соленья или квашеные овощи - все это для американцев звучит необычно. Такие продукты не входят в ежедневный рацион, и приобрести их можно только в специализированных украинских или восточноевропейских магазинах.

Вишня вместо черешни

Обычная вишня для США тоже является редкостью. Здесь преобладают сорта черешни, а кислую вишню считают технической или используют только как начинку для пирогов. Для украинцев это еще один пример того, как по-разному воспринимают фрукты в разных культурах.

Где искать "украинские" продукты

Несмотря на различия в питании, в США можно найти немало этнических магазинов - в Нью-Йорке, Чикаго, Сиэтле, Лос-Анджелесе. Там можно приобрести хлеб, гречку, соленья,

Об источнике: YouTube-канал "Украинка в США ??"

YouTube-канал "Украинка в США ??" ведет блогер Кристина Загребельная, уроженка Харькова, которая уже более пяти лет живет в Соединенных Штатах. На своем канале она рассказывает о переезде в США, жизни эмигрантов, быте, работе, ценах и адаптации к новой культуре. Среди самых популярных тем - недвижимость в Калифорнии, советы новоприбывшим украинцам и культурные различия между Украиной и Америкой. Контент Кристины сочетает личные истории, советы и аналитику о жизни за океаном. Ее видео отличаются искренностью и стремлением помочь украинцам комфортно интегрироваться в американскую среду. Канал имеет более 69 тысяч подписчиков и стабильно растет благодаря актуальности тем.

