Неожиданное тепло: когда наступает "бабье лето" и почему имеет такое название

Марина Иваненко
16 октября 2025, 15:37
Бабье лето - уникальный природный и культурный феномен. Как появилось название бабье лето, какие существуют народные приметы и как это связано с женской мифологией.
Откуда пошла фраза бабье лето
Откуда пошла фраза бабье лето

О чем вы узнаете:

  • Откуда пошло название бабье лето
  • Приметы, связанные с бабьим летом

Период теплой, сухой и солнечной погоды в начале осени, связанный с устойчивым антициклоном, в Украине часто называют "бабьим летом". Этот фразеологизм, описывающий короткую оттепель перед приходом настоящих холодов, имеет глубокие корни в народных традициях, верованиях и мифологии. Главред расскажет несколько основных версий происхождения этого названия.

Версия, связанная с женским трудом и отдыхом

Как рассказывают на канале "Украинский для взрослых", это одна из самых распространенных версий, основанная на быте украинских крестьянок в давние времена. "Бабье лето" приходилось на начало осени, когда завершался тяжелый период полевых и огородных работ по сбору урожая. В это время женщины отходили от изнурительного труда в поле и начинали заниматься домашними делами: обрабатывали коноплю, белили полотно, приводили в порядок хозяйство. Именно этот короткий период относительной передышки называли "бабьим летом" Фольклорист Яков Головацкий отмечал, что в сентябре "бабы свои работы порают... полотна добеливают".

Версия, связанная с паутиной

Вторая версия основывается на природном явлении, характерном для "бабьего лета". В этот период в воздухе летает много тоненькой, легкой паутины, которая сверкает на солнце, как серебряные нити или седые женские волосы. В некоторых славянских языках слово лето может означать "то, что летает". Поэтому название могло возникнуть от сочетания слова баба - символ старости или женского образа, и лето - "паутина, которая летает" Эта версия имеет сходство с немецким выражением Altweibersommer ("лето старых женщин"), где паутина ассоциируется с седыми женскими волосами.

Версия, связанная с мифологией и "второй молодостью"

В древних поверьях фраза "бабье лето" не имела никакого отношения к бабушкам в современном понимании, а имела сакральное значение. В славянской традиции слово баба могло обозначать женское божество, праматерь или берегиню, а также символизировать завершение жизненного цикла, мудрость и осень. Согласно древним суевериям, женщины имели мистическую способность влиять на время и могли ненадолго вернуть тепло времени года. Они "согревали" землю, когда казалось, что уже все потеряно, другая трактовка связывает название с идеей "второй молодости" женщины - короткого, неожиданного периода тепла и красоты, который приходит не вовремя, так же, как осенняя оттепель.

Видео о происхождении фразы бабье лето можно посмотреть здесь:

Календарные особенности и приметы

Часто различают "молодое бабье лето", которое начинается примерно 28 августа и длится до 11 сентября, и "позднее бабье лето", которое приходит во второй половине сентября.С "бабьим летом" связано много народных примет: если "бабье лето" короткое - зима будет снежной; длинное "бабье лето" предсказывает сильные морозы зимой. Много паутины - к ясной осени, но холодной зиме. Фраза "бабье лето" широко используется в украинской литературе - ее употребляли Леся Украинка и Иван Нечуй-Левицкий, что подтверждает глубокую укорененность этого выражения в народном языке.

Об источнике: "Украинский для взрослых"

"Украинский для взрослых" - это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. Канал имеет серию коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5-8" и "Спілкуймося українською правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.

погода интересные новости культура осень-2025
