Почему Леся Украинка стала ключевой фигурой в российской пропаганде: объяснение исследователя

Марина Иваненко
15 октября 2025, 13:08
Леся Украинка - настоящая история борьбы. Почему Лесю Украинку годами изображали "другом России" и скрывали ее национализм.
Леся Украинка - поэтесса, творчество которой стало символом украинской несокрушимости и борьбы за свободу. Ее образ, как и образ многих национальных героев, стал жертвой тщательно спланированной идеологической инструментализации, начатой в советские времена и продолженной современной российской пропагандой. Главной целью этой кампании было искажение национального духа, отрицание украинской государственности и легитимизация российского господства через ассимиляцию культурных символов. Главред расскажет более подробно.

Антиимперская борьба

Как рассказывают на канале "Реальная история", Леся Украинка - представительница высокообразованной украинской интеллигенции, которая сознательно выбрала путь борьбы за национальную идентичность и культуру в условиях жесткого царского гнета.

видео дня

Ее драматические поэмы ("Боярыня", "Лесная песня") наполнены мотивами несокрушимости духа, борьбы за свободу и критики колониального рабства.

Она стремилась интегрировать украинскую культуру в мировой, а не российский контекст.

Поэзия "Contra spem spero" является гимном силе духа и борьбе даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Леся Украинка глубоко осознавала колониальный статус Украины и была убеждена, что ее народ имеет право на самостоятельное существование.

Миф о "пролетарке"

После установления советской власти, поскольку Лесю Украинку невозможно было просто запретить, режим выбрал метод идеологической фальсификации ее образа.

Советская критика систематически изымала национально-освободительное содержание ее творчества, заменяя его на классовое. Все призывы поэтессы к борьбе толковались как борьба против угнетения трудящихся, а не как сопротивление империи.

Пропаганда вырывала из контекста ее контакты с российскими деятелями и вынужденные поездки в Россию или Крым (для лечения), чтобы создать миф о ее "большом интернационализме" и приверженности к русскому народу.

Такие произведения, как "Боярыня", имевшие острое антимосковское содержание, надолго изымались из официального обращения. Система создала искусственный, "безобидный" образ, удобный для имперской доктрины.

Видео о том, как Леся Украинка стала оружием в руках Кремля, можно посмотреть здесь:

Леся Украинка как оружие современного Кремля

Современная российская пропаганда использует образ поэтессы для оправдания агрессии и отрицания украинской государственности, представляя ее частью "общего российско-украинского культурного пространства".

Это делается для того, чтобы отрицать отдельную украинскую идентичность и оправдать вторжение. Факт пребывания Леси Украинки в Крыму на лечении используется для создания ложной иллюзии исторической связи полуострова с русской культурой.

При этом российские власти сознательно игнорируют ее поддержку крымскотатарского народа и идентичности. Российские источники отвергают политический и освободительный контекст ее произведений, подавая их как "лирику общечеловеческих проблем", что превращает Лесю Украинку из национального деятеля в "безобидную" поэтессу.

Вас это может заинтересовать:

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".

В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с россией.

О том, как россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях.

О беспощадности карательной системы российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции кремля.

Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк - эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину.

Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

