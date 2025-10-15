Леся Украинка - настоящая история борьбы. Почему Лесю Украинку годами изображали "другом России" и скрывали ее национализм.

Почему "дружба" с Лесей Украинкой так нужна российской пропаганде

Образ Леси Украинки в контексте российской агрессии

Леся Украинка - поэтесса, творчество которой стало символом украинской несокрушимости и борьбы за свободу. Ее образ, как и образ многих национальных героев, стал жертвой тщательно спланированной идеологической инструментализации, начатой в советские времена и продолженной современной российской пропагандой. Главной целью этой кампании было искажение национального духа, отрицание украинской государственности и легитимизация российского господства через ассимиляцию культурных символов. Главред расскажет более подробно.

Антиимперская борьба

Как рассказывают на канале "Реальная история", Леся Украинка - представительница высокообразованной украинской интеллигенции, которая сознательно выбрала путь борьбы за национальную идентичность и культуру в условиях жесткого царского гнета.

Ее драматические поэмы ("Боярыня", "Лесная песня") наполнены мотивами несокрушимости духа, борьбы за свободу и критики колониального рабства.

Она стремилась интегрировать украинскую культуру в мировой, а не российский контекст.

Поэзия "Contra spem spero" является гимном силе духа и борьбе даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Леся Украинка глубоко осознавала колониальный статус Украины и была убеждена, что ее народ имеет право на самостоятельное существование.

Миф о "пролетарке"

После установления советской власти, поскольку Лесю Украинку невозможно было просто запретить, режим выбрал метод идеологической фальсификации ее образа.

Советская критика систематически изымала национально-освободительное содержание ее творчества, заменяя его на классовое. Все призывы поэтессы к борьбе толковались как борьба против угнетения трудящихся, а не как сопротивление империи.

Пропаганда вырывала из контекста ее контакты с российскими деятелями и вынужденные поездки в Россию или Крым (для лечения), чтобы создать миф о ее "большом интернационализме" и приверженности к русскому народу.

Такие произведения, как "Боярыня", имевшие острое антимосковское содержание, надолго изымались из официального обращения. Система создала искусственный, "безобидный" образ, удобный для имперской доктрины.

Леся Украинка как оружие современного Кремля

Современная российская пропаганда использует образ поэтессы для оправдания агрессии и отрицания украинской государственности, представляя ее частью "общего российско-украинского культурного пространства".

Это делается для того, чтобы отрицать отдельную украинскую идентичность и оправдать вторжение. Факт пребывания Леси Украинки в Крыму на лечении используется для создания ложной иллюзии исторической связи полуострова с русской культурой.

При этом российские власти сознательно игнорируют ее поддержку крымскотатарского народа и идентичности. Российские источники отвергают политический и освободительный контекст ее произведений, подавая их как "лирику общечеловеческих проблем", что превращает Лесю Украинку из национального деятеля в "безобидную" поэтессу.

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история". В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с россией. О том, как россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях. О беспощадности карательной системы российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции кремля. Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк - эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину. Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

