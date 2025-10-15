О чем вы узнаете:
Леся Украинка - поэтесса, творчество которой стало символом украинской несокрушимости и борьбы за свободу. Ее образ, как и образ многих национальных героев, стал жертвой тщательно спланированной идеологической инструментализации, начатой в советские времена и продолженной современной российской пропагандой. Главной целью этой кампании было искажение национального духа, отрицание украинской государственности и легитимизация российского господства через ассимиляцию культурных символов. Главред расскажет более подробно.
Антиимперская борьба
Как рассказывают на канале "Реальная история", Леся Украинка - представительница высокообразованной украинской интеллигенции, которая сознательно выбрала путь борьбы за национальную идентичность и культуру в условиях жесткого царского гнета.
Ее драматические поэмы ("Боярыня", "Лесная песня") наполнены мотивами несокрушимости духа, борьбы за свободу и критики колониального рабства.
Она стремилась интегрировать украинскую культуру в мировой, а не российский контекст.
Поэзия "Contra spem spero" является гимном силе духа и борьбе даже в самых тяжелых обстоятельствах.
Леся Украинка глубоко осознавала колониальный статус Украины и была убеждена, что ее народ имеет право на самостоятельное существование.
Миф о "пролетарке"
После установления советской власти, поскольку Лесю Украинку невозможно было просто запретить, режим выбрал метод идеологической фальсификации ее образа.
Советская критика систематически изымала национально-освободительное содержание ее творчества, заменяя его на классовое. Все призывы поэтессы к борьбе толковались как борьба против угнетения трудящихся, а не как сопротивление империи.
Пропаганда вырывала из контекста ее контакты с российскими деятелями и вынужденные поездки в Россию или Крым (для лечения), чтобы создать миф о ее "большом интернационализме" и приверженности к русскому народу.
Такие произведения, как "Боярыня", имевшие острое антимосковское содержание, надолго изымались из официального обращения. Система создала искусственный, "безобидный" образ, удобный для имперской доктрины.
Видео о том, как Леся Украинка стала оружием в руках Кремля, можно посмотреть здесь:
Леся Украинка как оружие современного Кремля
Современная российская пропаганда использует образ поэтессы для оправдания агрессии и отрицания украинской государственности, представляя ее частью "общего российско-украинского культурного пространства".
Это делается для того, чтобы отрицать отдельную украинскую идентичность и оправдать вторжение. Факт пребывания Леси Украинки в Крыму на лечении используется для создания ложной иллюзии исторической связи полуострова с русской культурой.
При этом российские власти сознательно игнорируют ее поддержку крымскотатарского народа и идентичности. Российские источники отвергают политический и освободительный контекст ее произведений, подавая их как "лирику общечеловеческих проблем", что превращает Лесю Украинку из национального деятеля в "безобидную" поэтессу.
