Украинская Атлантида: что лежит на дне Днепра

Марина Иваненко
14 октября 2025, 21:51
Настоящая Украинская Атлантида - это шокирующая правда о затопленных селах и тысячелетних святилищах, лежащих на дне Днепра.
О чем вы узнаете:

  • Что такое украинская Атлантида
  • О крупнейших водохранилищах Украины
  • Что потеряла Украина при строительстве водохранилищ

Украинская Атлантида - это не миф, а трагедия второй половины ХХ века, когда из-за масштабного гидростроительства, инициированного советской властью, десятки сел и тысячи гектаров плодородной земли были навсегда поглощены водами Днепра. Украина потеряла не только хаты и поля, но и ритуалы и ландшафты, где поколениями жили наши предки. Главред расскажет о затопленных мирах, которые легли в основу создания четырех крупнейших водохранилищ.

Киевское море

Как рассказывают на канале "Мифическая Земля Украины", строительство Киевской ГЭС и заполнение водохранилища в 1964-1966 годах привело к тому, что было затоплено более 50 сел к северу от Киева. Под воду ушли дома, сады, могилы, старые дороги и холмы, которые хранили память в камне и обрядах.

Остров Гусинцы - одно из самых загадочных утраченных мест. Высоко поднятое природное плато хранило необычные каменные объекты с округлыми углублениями. Многие исследователи считают, что эти камни имели обрядовое назначение - возможно, служили жертвенными. Местные жители рассказывали, что остров имеет особую тишину и притягивает людей - это один из признаков места силы. Сейчас только фрагменты этого острова можно увидеть во время спада воды.

Днестровское водохранилище

На границе Тернопольской и Черновицкой областей в 1981 году запустили водохранилище, которое поглотило не только географию, но и историю, заложенную в землю веками.

Бакота - самое известное затопленное село, расположенное среди скал. В Бакоте и окружающих урочищах находили древние места силы, обработанные камни и чашеобразные углубления в скалах, которые могли использоваться в культовых обрядах. Село исчезло с карты в 1981 году. Хотя пещерные ниши частично остались над водой, полная картина утраченных святилищ, камней и артефактов до сих пор находится на глубине.

Каховское водохранилище

Это один из самых масштабных проектов гидростроительства, заполнение которого началось в 1956 году. В культурном измерении это была катастрофа, стершая с карты 90 сел и тысячи гектаров земли. Берега Днепра в этом регионе были зоной древнего заселения еще с эпохи энеолита. Археологи успели зафиксировать курганы, стоянки и культовые камни, однако большая часть важных объектов так и не была исследована. Старожилы рассказывали об округлых камнях и холме, где собирались предки. Там нельзя было пахать, потому что стояли каменные круги. Эти упоминания остались только в устных преданиях. После подрыва дамбы в 2023 году часть дна водохранилища снова стала доступной, однако утраченные места невозможно вернуть полностью.

Днепродзержинское (Каменское) водохранилище

Созданное в 1963 году водохранилище принесло очередную масштабную потерю глубинной памяти. Были затоплены десятки сел и широкие берега, которые на протяжении тысячелетий были составляющими культурного ландшафта. Археологи зафиксировали сакральные возвышенности вдоль берегов Днепра, где происходили собрания и обрядовые действия общин. Однако большая часть этих мест и курганов была затоплена без надлежащей документации. Сегодня Каменское водохранилище выглядит как обычный водоем, но под его поверхностью лежат следы невидимой истории.

Об источнике: "Мифическая Земля Украины"

Канал "Мифическая Земля Украины" посвящен исследованию и популяризации древних мифов, забытых легенд и сакрального наследия Украины. Его основная тематика охватывает мистические обереги, символы, скрытые значения и места силы, которые формировали мировоззрение нации. Канал раскрывает глубокую философию, стоящую за традиционными украинскими знаками (например, крест, сварга, ромбы), объясняя их значение для защиты и гармонии.

    Пряталась прямо в траве: под Киевом нашли громадную змею

    14:49

    Смертельная зона значительно выросла: Сырский рассказал о проблемах на фронте

    14:38

    В роду есть прорицатели и ведьмы: какие фамилии указывают на "магические" корни

