Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Одесса, Львов и полуостров Киев: где на карте мира спрятались украинские города

Руслана Заклинская
4 октября 2025, 18:57
39
Иногда даже за тысячи километров от Родины можно наткнуться на знакомые города.
Одесса, Львов и полуостров Киев: где на карте мира спрятались украинские города
Где за границей можно найти города с украинскими названиями / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Где в мире можно встретить украинские топонимы
  • Сколько городов с названием Одесса существует в США
  • Почему в Антарктике есть полуостров Киев

Нет ничего приятнее, чем вдруг увидеть знакомый город на карте далекой страны - еще приятнее, когда это название твоего родного города. Украинские топонимы встречаются в мире чаще, чем кажется: от маленьких хуторов до больших городов, от побережья США до Антарктиды.

Главред узнал об украинских названиях городов и сел в разных странах мира.

видео дня

Больше всего украинских названий сосредоточено в странах, куда в XIX-XX веках ехали эмигранты: Канада, США, Австралия, а также в регионах России с компактным проживанием украинцев (Кубань, Приморье). Причины - массовая эмиграция в поисках земли и работы, стремление сохранить память о родине и, иногда, ностальгия первых поселенцев, которые "перенесли" на новые земли родные названия.

Одесса в Америке

В США насчитывается восемь городов с названием Одесса, пишет Википедия. Самая известная из американских "Одес" - Одесса в Техасе. Именно в этой Одессе некоторое время жил Джордж Буш-старший.

Сначала город был рынком пшеницы и хлопка, а расцвет связан с добычей нефти. Население по состоянию на 2010 год составляло почти 100 тысяч человек.

Интересно, что в городе есть памятник Кролику Джеку - символу местных родео с дикими кроликами, которые проводились до 1977 года. Также в Одессе есть музей под открытым небом с метеоритным кратером и мини-Стоунхендж - памятники, которые получили имя "Одесса".

Смотрите видео, где находится Одесса в штате Вашингтон:

Новая Одесса существует и в Бразилии, в штате Сан-Паулу, хотя основали ее не выходцы из Украины. Название город получил благодаря Карлосу Ботелхо, который влюбился в украинскую морскую жемчужину во время путешествий по Европе.

Львов и Тернополь в Канаде

Канада - настоящий рай для украинских топонимов. На канадских картах можно найти несколько Одес, две Балаклавы, города Хортица, Снятин, Нью-Киев и даже поселение с названием Мирнам.

Город Трембовля в честь села Требовля в Галичине претендует на звание первого украинского поселения в Северной Америке. В 1896 году сюда приехали 15 украинских семей, а уже в следующем году провели первую литургию УГКЦ. Здесь сохранились давние украинские традиции, включая музей "Крест свободы".

Львовяне основали в канадской провинции Саскачеван городок Лемберг, небольшой, с одноэтажными домами и населением в 300 человек. Здесь есть четыре церкви, бейсбольный парк, средняя школа и аэропорт. Туристы охотно посещают Лемберг, а пенсионеры находят дешевое жилье.

В 400 км от Лемберга находится Тарнопол (основанный украинскими и польскими эмигрантами), но сегодня это почти город-призрак с населением всего 5 человек.

Киев в Антарктике

Иногда украинские названия попадают и на карты самых отдаленных регионов. Так, в Антарктике есть полуостров Киев, рядом с украинской станцией "Академик Вернадский". Это символический жест, связывающий научную деятельность и географическую память об Украине далеко за полярным кругом.

Где еще встречаются украинские названия

В России во многих регионах, особенно в Северном Кавказе и на Дальнем Востоке, можно найти топонимы вроде Черниговка, Украинка, Полтавка, Прилуки, Крым, Ливадия. Это - следствие как исторических переселений, так и политики Российской империи и Советского Союза, переселявших группы людей на другие территории.

В ЮАР и на Ямайке названия вроде "Балаклава" появились по аналогии или в результате иммиграционных/морских контактов. На Маврикии есть село с названием Севастополь - еще одно свидетельство того, как морские и колониальные пути разносили украинские названия по миру.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Википедия

Wikipedia - общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия, которой занимается неприбыльная организация "Фонд Викимедиа". Название образовано от слов "вики" (технологии для создания сайтов) и "энциклопедия". Основателями Википедии являются Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

20:12Украина
Критический завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

Критический завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

19:57Война
Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег

Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег

19:41Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных перемен

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных перемен

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Последние новости

20:12

ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

20:09

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Водолеям - сбавить обороты, Львам - мера

19:57

Критический завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

19:41

Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег

19:10

Как два главных маршрута российской нефти оказались под серьезным давлениеммнение

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
19:01

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

18:59

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

18:57

Одесса, Львов и полуостров Киев: где на карте мира спрятались украинские городаВидео

18:41

Его материалы меняли страну: резко не стало известного украинского журналиста

Реклама
18:11

Тряслись руки и повторял Януковича: Путин поразил публику нездоровым поведением

17:57

Окончания войны не видно: мрачный прогноз насчет переговоров Украины и РФВидео

17:24

Среди раненых - дети, есть жертва: новые детали двойного удара РФ по вокзалу в ШосткеФото

17:15

Неужели инсценировал смерть: в РФ переполох, гроб Кеосаяна исчез, а могилы нет

16:48

Под Добропольем "зайцу отрезали уши": военный рассказал о котлах для россиян

16:44

Какие прически провоцируют выпадение волос: самые частые ошибки в укладке

16:34

Остапчук подарил жене дорогущее авто: скоро получит права

16:33

Партийное строительство Украины – как менялся политический ландшафт актуально

16:09

Заметное изменение на валютном рынке: что скоро произойдет с курсом доллара

16:07

Оказывается, в Украине есть несколько своих Кавказов: географы сделали открытие

16:03

Взорван моторный отсек ракетного корабля РФ: детали мощного удара спецназа ВСУ

Реклама
15:06

Секрет безупречной чистоты: простой способ навести идеальный порядок в домеВидео

14:55

Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

14:50

Можно просто есть ложкой: быстрый рецепт фантастически вкусной карамели

14:49

Софи Лорен неожиданно вышла на публику - как выглядит 91-летняя легенда

14:43

Какие растения нельзя обрезать в октябре: список цветов, которые рискуют погибнуть

14:13

Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны

13:56

Можно без опаски собирать в лесу: топ-15 грибов без ядовитых двойников

13:39

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

13:33

"Так сладко": экс-жена Комарова сделала романтичный намек из города любвиВидео

13:27

Секрет раскрыт: нужно ли срезать маленькие резиновые "усики" с новых шинВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

12:29

Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

12:28

Когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает - ответ удивитВидео

12:28

Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

12:25

"Мама в 47": известная украинская ведущая показала новорожденного первенца

11:57

Китай помогает РФ наводить по спутнику ракетные удары по Украине – СВР

11:57

Все покинули: Джулия Робертс рассказала, почему все время плачет

11:53

НАТО скупает танки на случай войны с Россией, но есть один нюанс - СМИ

11:43

Поражен ряд важных объектов: в Генштабе раскрыли детали ударов по России

11:40

Звезду "Один дома" разбил инсульт: как он выглядитВидео

Реклама
11:33

Один кусочек — и печень не спасти: шесть главных правил "тихой охоты"Видео

11:17

Принц Уильям сделал неожиданный запрет своим детям: "Очень строго следим"

10:59

Зарплата учителей может вырасти на 50%: нардеп сказал, когда ждать повышений

10:56

Американского рэппера P.Diddy осудили и дали тюремный срок

10:41

Путин изменит свою позицию по войне: политолог назвал условие

10:14

Борта Ту-95 уже с ракетами: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

10:06

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

10:01

Рыб ждет шикарный месяц, но есть два опасных дня: гороскоп на октябрь 2025Видео

09:43

После ударов РФ в Украине вводят графики отключения света: где действуют ограниченияФото

09:14

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных переменВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять