Одесса, Львов и полуостров Киев: где на карте мира спрятались украинские города

Иногда даже за тысячи километров от Родины можно наткнуться на знакомые города.

Где за границей можно найти города с украинскими названиями / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Где в мире можно встретить украинские топонимы

Сколько городов с названием Одесса существует в США

Почему в Антарктике есть полуостров Киев

Нет ничего приятнее, чем вдруг увидеть знакомый город на карте далекой страны - еще приятнее, когда это название твоего родного города. Украинские топонимы встречаются в мире чаще, чем кажется: от маленьких хуторов до больших городов, от побережья США до Антарктиды.

Главред узнал об украинских названиях городов и сел в разных странах мира.

Больше всего украинских названий сосредоточено в странах, куда в XIX-XX веках ехали эмигранты: Канада, США, Австралия, а также в регионах России с компактным проживанием украинцев (Кубань, Приморье). Причины - массовая эмиграция в поисках земли и работы, стремление сохранить память о родине и, иногда, ностальгия первых поселенцев, которые "перенесли" на новые земли родные названия.

Одесса в Америке

В США насчитывается восемь городов с названием Одесса, пишет Википедия. Самая известная из американских "Одес" - Одесса в Техасе. Именно в этой Одессе некоторое время жил Джордж Буш-старший.

Сначала город был рынком пшеницы и хлопка, а расцвет связан с добычей нефти. Население по состоянию на 2010 год составляло почти 100 тысяч человек.

Интересно, что в городе есть памятник Кролику Джеку - символу местных родео с дикими кроликами, которые проводились до 1977 года. Также в Одессе есть музей под открытым небом с метеоритным кратером и мини-Стоунхендж - памятники, которые получили имя "Одесса".

Смотрите видео, где находится Одесса в штате Вашингтон:

Новая Одесса существует и в Бразилии, в штате Сан-Паулу, хотя основали ее не выходцы из Украины. Название город получил благодаря Карлосу Ботелхо, который влюбился в украинскую морскую жемчужину во время путешествий по Европе.

Львов и Тернополь в Канаде

Канада - настоящий рай для украинских топонимов. На канадских картах можно найти несколько Одес, две Балаклавы, города Хортица, Снятин, Нью-Киев и даже поселение с названием Мирнам.

Город Трембовля в честь села Требовля в Галичине претендует на звание первого украинского поселения в Северной Америке. В 1896 году сюда приехали 15 украинских семей, а уже в следующем году провели первую литургию УГКЦ. Здесь сохранились давние украинские традиции, включая музей "Крест свободы".

Львовяне основали в канадской провинции Саскачеван городок Лемберг, небольшой, с одноэтажными домами и населением в 300 человек. Здесь есть четыре церкви, бейсбольный парк, средняя школа и аэропорт. Туристы охотно посещают Лемберг, а пенсионеры находят дешевое жилье.

В 400 км от Лемберга находится Тарнопол (основанный украинскими и польскими эмигрантами), но сегодня это почти город-призрак с населением всего 5 человек.

Киев в Антарктике

Иногда украинские названия попадают и на карты самых отдаленных регионов. Так, в Антарктике есть полуостров Киев, рядом с украинской станцией "Академик Вернадский". Это символический жест, связывающий научную деятельность и географическую память об Украине далеко за полярным кругом.

Где еще встречаются украинские названия

В России во многих регионах, особенно в Северном Кавказе и на Дальнем Востоке, можно найти топонимы вроде Черниговка, Украинка, Полтавка, Прилуки, Крым, Ливадия. Это - следствие как исторических переселений, так и политики Российской империи и Советского Союза, переселявших группы людей на другие территории.

В ЮАР и на Ямайке названия вроде "Балаклава" появились по аналогии или в результате иммиграционных/морских контактов. На Маврикии есть село с названием Севастополь - еще одно свидетельство того, как морские и колониальные пути разносили украинские названия по миру.

Об источнике: Википедия Wikipedia - общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия, которой занимается неприбыльная организация "Фонд Викимедиа". Название образовано от слов "вики" (технологии для создания сайтов) и "энциклопедия". Основателями Википедии являются Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс.

