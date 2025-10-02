Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Как правильно сказать "гроздь" на украинском: найден красивый вариант

Мария Николишин
2 октября 2025, 12:05
137
Заменить русское слово "гроздь" очень легко.
Как правильно сказать 'гроздь' на украинском: найден красивый вариант
Как переводится "гроздь" / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что означает слово "гроздь"
  • Какие существуют украинские соответствия

Часто можно услышать слово "гроздь", когда кто-то говорит о скоплении ягод, например - винограда, калины. Однако, оказывается, "гроздь" употреблять не стоит, ведь есть гораздо лучшие украинские соответствия.

Главред решил разобраться, как на украинском языке сказать "гроздь".

видео дня

Чем можно заменить слово "гроздь"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что украинцы имеют самый красивый язык, поэтому можно найти несколько соответствий, которыми можно заменить русское "гроздь".

По его словам, для обозначения скопления плодов на одной ветке правильно использовать соответствие "кетяг".

"Кетяг винограду, квітів. Кетяг ягід", - приводит пример автор видео.

Он также добавил, что существуют и другие благозвучные варианты, в частности - "гроно" и "китиця".

"Вместо слова "гроздь" говорим "кетяг", "гроно" или "китиця". В случае с ягодами звучит очень романтично и красиво", - подытожил Рами Аль Шаер.

Как на украинский переводится слово "гроздь" - видео:

@show_rami

А вы знали? ??

♬ 7 - 冯清超

Ранее мы также рассказывали, что украинцы делают ошибку при употреблении слова "закрутки". Оказывается, не все правильно произносят это слово.

Также вас может заинтересовать, почему нельзя говорить слово "сушилка". Эту ошибку делают многие украинцы.

Читайте также:

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура опустится до -1: некоторые области Украины окутает настоящий холод

Температура опустится до -1: некоторые области Украины окутает настоящий холод

13:01Синоптик
Киев и другие города может затопить: эксперт предупредила о разрушительной непогоде

Киев и другие города может затопить: эксперт предупредила о разрушительной непогоде

12:13Синоптик
Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

Последние новости

13:10

Гороскоп на октябрь 2025 для Стрельцов: звёзды готовят награду и успех

13:07

"Да, мы любим друг друга": фаворитка Киркорова ошеломила публичным признанием

13:01

Температура опустится до -1: некоторые области Украины окутает настоящий холод

12:56

Так актерам не платят: Наталья Денисенко раскрыла свой щедрый гонорар

12:42

"Король голый": Алла Пугачева запустила процесс распада РФ

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
12:33

Порошенко продавал металлолом в Приднестровье, финансировал российскую армию и обогащался во время войны – военный

12:25

Все зависит от одного решения: Зеленский сделал заявление о дальнобойном оружии

12:13

Киев и другие города может затопить: эксперт предупредила о разрушительной непогодеФото

12:05

Как правильно сказать "гроздь" на украинском: найден красивый вариантВидео

Реклама
12:00

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко

11:51

Ошибки осенней обрезки: какие растения лучше оставить в покое до весны

11:38

Лишили собственного имени: Максима Галкина решили беспрецедентно наказать в РФ

11:12

Всего 5 гривен за килограмм: цена на один продукт упала до минимальной отметки

11:08

У РФ серьезные проблемы, она превратилась в сырьевой придаток - Коваленко

10:37

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

10:33

Чем удобрить землю осенью, если нет навоза: четыре лучшие аналогиВидео

10:23

"Это огромная проблема": известный продюсер раскрыл трудности Верки Сердючки

10:23

Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

10:19

Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщинуФото

10:11

"Омерзительный тип": путиниста Тарзана перекосило на отдыхе с Королевой

Реклама
10:05

Собирается с помощью гаечного ключа: США могут передать Украине ракеты Barracuda — WSJ

09:41

Запах гари: жена Макса Чмерковского попала в чрезвычайную ситуацию в самолете

09:25

Гороскоп на завтра 3 октября: Девам - разочарование, Стрельцам - хороший момент

09:18

"За 200 гривен в час": кто ухаживает за сыном Леси Никитюк на самом деле

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 октября (обновляется)

09:02

Экономика теряет баланс: сколько мужчин выехало из Украины из-за войны

08:54

"Десятки дронов по мирным": Россия обстреляла депо Укрзализныци в Одессе, деталиФото

08:53

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится к 15 октября

08:51

Гороскоп Таро на сегодня 3 октября: Ракам - услышать себя, Водолеям - силы

08:32

Путин зря суетится, история его бездарной войны уже написанамнение

08:26

Бои уже среди домов: боец признался, смогут ли россияне захватить Купянск

08:20

Сын Трампа "развел" отца на шикарнейшее свидание для своей девушки

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

"Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News

07:05

Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

06:10

Ракеты "Томагавк" для Украины: получат ли ВСУмнение

06:00

"Не принял": у Киркорова новые серьезные проблемы с дочерью

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 59 секунд

05:10

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

04:33

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Реклама
04:09

Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицыВидео

03:50

7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

03:30

"Съедают" пространство: в какие цвета не стоит красить стены в доме

02:46

"Мой рай": Тина Кароль сделала неожиданное романтическое признание

01:48

Юрий Никитин впервые признался, почему во второй раз разводится с Ольгой Горбачевой

01:42

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

01:30

Новый роман и финансы: что известно о разводе Николь Кидман и Кита Урбана

00:56

Ученые раскрыли тайны прошлого: как находка в Китае переписывает историю человечества

00:54

ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

00:23

"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять