Как правильно сказать 'гроздь' на украинском: найден красивый вариант

Заменить русское слово "гроздь" очень легко.

Часто можно услышать слово "гроздь", когда кто-то говорит о скоплении ягод, например - винограда, калины. Однако, оказывается, "гроздь" употреблять не стоит, ведь есть гораздо лучшие украинские соответствия.

Главред решил разобраться, как на украинском языке сказать "гроздь".

Чем можно заменить слово "гроздь"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что украинцы имеют самый красивый язык, поэтому можно найти несколько соответствий, которыми можно заменить русское "гроздь".

По его словам, для обозначения скопления плодов на одной ветке правильно использовать соответствие "кетяг".

"Кетяг винограду, квітів. Кетяг ягід", - приводит пример автор видео.

Он также добавил, что существуют и другие благозвучные варианты, в частности - "гроно" и "китиця".

"Вместо слова "гроздь" говорим "кетяг", "гроно" или "китиця". В случае с ягодами звучит очень романтично и красиво", - подытожил Рами Аль Шаер.

Как на украинский переводится слово "гроздь" - видео:

Ранее мы также рассказывали, что украинцы делают ошибку при употреблении слова "закрутки". Оказывается, не все правильно произносят это слово.

Также вас может заинтересовать, почему нельзя говорить слово "сушилка". Эту ошибку делают многие украинцы.

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

