Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки": не все догадываются

На самом деле не все правильно произносят это слово.

Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки"

Как правильно произносить это слово

В сезон консервации многие украинцы делают закрутки. Однако многие неправильно произносят слово "закрутки".

О том, как правильно ставить ударение в этом слове, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Варенье можно сделать из чего угодно. Надо только добавить сахар и фрукты. Варенье часто называют "закрутками", потому что этот процесс предусматривает закручивание варенья в банки", - отметила она.

В то же время она обратила внимание, что правильно говорить не "закрУтки", а "зАкрутки".

"Да, в этом слове ударение падает на первый слог. Не "закрУтки", "зАкрутки", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

