Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки": не все догадываются

Алёна Воронина
28 сентября 2025, 04:35
7
На самом деле не все правильно произносят это слово.
Консервация, Ольга Багний
Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки"
  • Как правильно произносить это слово

В сезон консервации многие украинцы делают закрутки. Однако многие неправильно произносят слово "закрутки".

О том, как правильно ставить ударение в этом слове, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Варенье можно сделать из чего угодно. Надо только добавить сахар и фрукты. Варенье часто называют "закрутками", потому что этот процесс предусматривает закручивание варенья в банки", - отметила она.

В то же время она обратила внимание, что правильно говорить не "закрУтки", а "зАкрутки".

"Да, в этом слове ударение падает на первый слог. Не "закрУтки", "зАкрутки", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки":

@sametak1064 Делаете ли вы закрутки? А слово закрутки правильно произносите? Проверим? #правильноукраїнською#нмт#українськамова♬ original sound - Правильно українською

Как ранее рассказывал Главред, учительница дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають". На самом деле использовать такую фразу неправильно.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Ольга Багний
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве гремят взрывы, летит куча Шахедов: столица под вражеской атакой

В Киеве гремят взрывы, летит куча Шахедов: столица под вражеской атакой

01:36Украина
Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

00:40Украина
Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

23:57Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

Феномен природы: орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края

Феномен природы: орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

Последние новости

05:39

Звёзды на стороне Овнов, октябрь откроет новые двери: гороскоп на месяц

05:07

Рыбаки со стажем будут завидовать: лайфхак, как поймать гору карасей

04:35

Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки": не все догадываютсяВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы и малыша за 17 секунд

02:25

Способны покорять бизнес, науку и искусство: ТОП-5 самых умных знаков зодиака

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
01:36

В Киеве гремят взрывы, летит куча Шахедов: столица под вражеской атакой

00:40

Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

27 сентября, суббота
23:57

Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

23:41

Дякую: Галкин отреагировал на слова подписчицы и показал шикарный новый образ

Реклама
22:57

"Прижал меня к креслу": актер Логай после потери пальца попал в страшное ДТП

22:55

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

22:21

Почему Украина выигрывает войну: Financial Times назвал несколько аргументов

22:01

Бордо и айвори: Елена Зеленская и Мелания Трамп показались в роскошных костюмах

21:17

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

21:14

Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии – СМИ

20:11

"Огромное давление": родственники Брюса Уиллиса начали делить наследство актера

19:38

Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание

19:18

Какую уборку нельзя делать дома 28 сентября: важный церковный праздник 28 сентября

19:10

Как война выходит в новые доменымнение

19:09

Зеленский предупредил Венгрию после провокации с дроном, а Сибига ждет от нее объяснений

Реклама
18:45

Москва будет в сплошной темноте: Зеленский мощно пригрозил РоссииВидео

18:28

Самая быстрая закуска, которую разметают моментально со стола - рецепт

18:23

Цены стремительно растут перед зимой: в Украине дорожает востребованный продукт

18:08

Patriot от Израиля находится в Украине, еще две системы на подходе – Зеленский

18:05

Обман на века: почему в СССР "выдумали" дату крещения Руси и когда оно былоВидео

17:22

Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей

17:20

В Украине начали запрещать езду на электросамокатах: назван первый город

17:11

53 минуты, поцелуи и Меган: как прошла встреча принца Гарри и короля Чарльза

17:09

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

16:31

В каком возрасте кот официально считается пенсионером: ветеринар назвал точную цифру

16:26

Мировой лидер резко изменил взгляд Трампа на войну в Украине: СМИ назвали имя

16:23

Салат, который покорил всех: новый рецепт нашумевшего блюда за 15 минут

16:16

К Днепропетровщине россияне стянули еще больше войск: раскрыты намерения врага

15:23

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

15:20

Успех и в любви, и в финансах: конец года принесет счастье ТОП-2 знакам зодиака

15:17

Почему 28 сентября нельзя убираться в доме: какой церковный праздник

15:15

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

15:06

Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историкиВидео

15:04

Дмитрий Белов: "Песня воды" из Мариуполя откроет каталог издательства "Адаптации" новости компании

14:43

В Украине поднимут зарплаты до 35 тысяч: какие украинцы получат в разы больше

Реклама
14:31

Чем отличаются 2 женщины, которые моют пол: только самые внимательные угадают за 23 секунды

14:11

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

13:57

Что делать, чтобы картошка не прорастала, а морковь не гнила: все о правильном храненииВидео

13:37

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

13:32

Феномен природы: орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края

13:20

Как стильно и полезно использовать место над холодильником: топ-7 идей дизайнеров

12:54

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежалВидео

12:47

Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

12:40

ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

12:15

В РФ скончалась популярная актриса, звезда "Мимино" и "Глухаря"

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять