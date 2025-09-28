Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки": не все догадываются

Вы узнаете:
- Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки"
- Как правильно произносить это слово
В сезон консервации многие украинцы делают закрутки. Однако многие неправильно произносят слово "закрутки".
О том, как правильно ставить ударение в этом слове, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Варенье можно сделать из чего угодно. Надо только добавить сахар и фрукты. Варенье часто называют "закрутками", потому что этот процесс предусматривает закручивание варенья в банки", - отметила она.
В то же время она обратила внимание, что правильно говорить не "закрУтки", а "зАкрутки".
"Да, в этом слове ударение падает на первый слог. Не "закрУтки", "зАкрутки", - отметила Багний.
Смотрите видео о том, какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки":
@sametak1064 Делаете ли вы закрутки? А слово закрутки правильно произносите? Проверим? #правильноукраїнською#нмт#українськамова♬ original sound - Правильно українською
Как ранее рассказывал Главред, учительница дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають". На самом деле использовать такую фразу неправильно.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.
Вас также может заинтересовать:
- Сложная загадка для самых сообразительных: где ошибка на рисунке
- Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище: священник ответил
- Чем отличаются 2 женщины, которые моют пол: только самые внимательные угадают за 23 секунды
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред