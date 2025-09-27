Укр
Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище: священник ответил

Алёна Воронина
27 сентября 2025, 10:26
Священник ответил, безопасно ли есть любые плоды, которые растут на деревьях и кустах на кладбище и возле него.
Вишни, священник Алексей Филюк
Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище
  • Может ли это обернуться чем-то плохим

Довольно часто бывает так, что на территории кладбища или неподалеку от него растут фрукты и ягоды. Но люди преимущественно обходят их десятой дорогой и боятся их употреблять, считая, что нельзя есть то, что растет в таком месте.

Но действительно ли это так, ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Он отметил, что на самом деле плоды, которые растут на деревьях и кустах на кладбище можно есть.

"Испокон веков дети ели на кладбищах всегда (фрукты и ягоды, которые там растут - ред.). Испокон веков ели, моя бабушка ела, прабабушка ела, я ем. И Бога благодарю. Прабабушка прожила 100 лет, бабушка прожила 80, мама 42. А мне сколько Бог даст, столько будет. А вишни, черешни, яблоко или грушу можно есть", - сказал он.

Он отметил, что греха в потреблении таких плодов нет.

Смотрите видео о том, можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как гласит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

священники священник Алексей Филюк
"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

19:30

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

19:30

На прицеле Москва и Питер: СМИ о вероятности передачи США Украине мощных ракет

