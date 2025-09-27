Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище: священник ответил

Священник ответил, безопасно ли есть любые плоды, которые растут на деревьях и кустах на кладбище и возле него.

Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище

Может ли это обернуться чем-то плохим

Довольно часто бывает так, что на территории кладбища или неподалеку от него растут фрукты и ягоды. Но люди преимущественно обходят их десятой дорогой и боятся их употреблять, считая, что нельзя есть то, что растет в таком месте.

Но действительно ли это так, ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Он отметил, что на самом деле плоды, которые растут на деревьях и кустах на кладбище можно есть.

"Испокон веков дети ели на кладбищах всегда (фрукты и ягоды, которые там растут - ред.). Испокон веков ели, моя бабушка ела, прабабушка ела, я ем. И Бога благодарю. Прабабушка прожила 100 лет, бабушка прожила 80, мама 42. А мне сколько Бог даст, столько будет. А вишни, черешни, яблоко или грушу можно есть", - сказал он.

Он отметил, что греха в потреблении таких плодов нет.

Смотрите видео о том, можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

