Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцы

На самом деле стоит заменить это слово другим термином.

https://glavred.info/culture/pochemu-nelzya-govorit-slovo-sushilka-kakuyu-oshibku-sovershayut-mnogie-ukraincy-10699832.html Ссылка скопирована

Почему нельзя говорить слово "сушилка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить слово "сушилка"

Каким словом лучше его заменить

В украинском языке не редки случаи употребления слов, которые прижились в речи, но на самом деле не являются правильными.

Например, в этот список входит слово "сушилка". О том, почему его лучше не использовать и как его заменить, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Что такое "сушилка" Кто-то называет "сушилкою" помещение, где происходит процесс сушки, кто-то называет "сушилкою" аппарат для сушки белья или рук", - отметила она.

Но на самом деле такого слова в украинском языке нет - в словарях по крайней мере, подчеркнула Багний.

"Поэтому помещение, где что-то сушится, называется "сушильня". А аппарат, в котором мы сушим белье или сушим руки, называется "сушарка". Вот так, правильно", - добавила она.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить слово "сушилка":

Как ранее рассказывал Главред, учительница дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають". На самом деле использовать такую фразу неправильно.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред