Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцы

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить слово "сушилка"
- Каким словом лучше его заменить
В украинском языке не редки случаи употребления слов, которые прижились в речи, но на самом деле не являются правильными.
Например, в этот список входит слово "сушилка". О том, почему его лучше не использовать и как его заменить, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Что такое "сушилка" Кто-то называет "сушилкою" помещение, где происходит процесс сушки, кто-то называет "сушилкою" аппарат для сушки белья или рук", - отметила она.
Но на самом деле такого слова в украинском языке нет - в словарях по крайней мере, подчеркнула Багний.
"Поэтому помещение, где что-то сушится, называется "сушильня". А аппарат, в котором мы сушим белье или сушим руки, называется "сушарка". Вот так, правильно", - добавила она.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить слово "сушилка":
@sametak1064 Знали ли вы, что слова "сушилка" нет в украинском языке? #правильноукраїнською♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
