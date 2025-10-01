Шевченко против Ленина: почему памятники Кобзарю не сносят, а строят по всему миру

Тарас Шевченко в мире: монументы Кобзарю как символ украинской идентичности и культуры, объединяющий диаспору на всех континентах.

Памятники Тарасу Шевченко в мире / Коллаж: Главред, скриншоты

Почему в мире так много памятников Тарасу Шевченко

Как изображают Тараса Шевченко за рубежом

Фигуру Тараса Шевченко следует рассматривать не только как школьного классика, но и как глобальный феномен. Речь идет о мощном символе украинской национальной идентичности, увековеченном в монументах на всех континентах. Эти памятники, установленные украинской диаспорой, - не просто чествование поэта, а важный политический и культурный акт, помогающий украинцам сохранять связь с Родиной и утверждать свое присутствие в мире. Главред расскажет более подробно.

Феномен Кобзаря

На канале "Шалені авторки" отмечают, что Тарас Шевченко - это больше, чем поэт. Это олицетворение национальной идентичности, которое вышло далеко за пределы Украины. Тогда как в Украине после декоммунизации встал вопрос о новых национальных символах и осталось много пустых пьедесталов, украинская диаспора всегда активно использовала образ Кобзаря как визуальное и идеологическое ядро своих общин.Для украинцев за рубежом памятник Тарасу Шевченко - точка сбора, место, где отмечают национальные даты. Это материальное доказательство того, что украинская нация существует и имеет собственную культуру, которая является частью мирового наследия.

Мировая география шевченкианы

Авторы видео подчеркивают уникальность географии шевченкианы: монументы Кобзарю установлены на всех континентах, кроме Антарктиды. Это свидетельствует о глобальном значении поэта и силе украинской эмиграции.

Северная Америка

Особое место занимают памятники Тарасу Шевченко, расположенные в США и Канаде, ведь там украинская диаспора является одной из самых влиятельных. Знаковым является памятник в Вашингтоне (1964). Его установка стала политическим событием мирового масштаба и привлекла внимание к проблеме Украины во времена СССР. Что касается канадских монументов, то большинство из них является наследием еще первой волны эмиграции.

Видео о том, как украинцы увековечили Тараса Шевченко на всех континентах можно посмотреть здесь:

Южная Америка и Австралия

Даже в Аргентине, Бразилии и Австралии украинская община смогла объединить усилия и средства, чтобы увековечить поэта, тем самым демонстрируя неразрывную связь со своей культурой.

Европа

Памятники в Италии, Франции, Польше и других странах показывают маршруты украинской эмиграции и политической элиты.

Иконография: пророк против "дедушки в кожухе"

В видео акцентировано внимание на иконографических различиях в изображении поэта:

Диаспорный образ: Герой и Пророк. Памятники, установленные украинцами за рубежом, в основном изображают Шевченко героическим, несокрушимым борцом, Пророком, призывающим к свободе. Часто они отличаются модернистской или экспрессивной эстетикой и передают дух национального сопротивления.

В советской Украине образ Тараса Шевченко идеологически "обезвреживали" и сводили к фигуре "народного певца" в кожухе, акцентируя на его крестьянском происхождении, но при этом игнорируя острую политическую и антиимперскую составляющую.

Наследие в современной перспективе

Вера Агеева и Ростислав Семкив призывают переосмыслить роль Шевченко, ведь его монументальное наследие - это не просто список скульптур, а живой урок политической истории и устойчивости диаспоры. Сегодня, когда Украина борется против имперской агрессии, эти памятники становятся еще более важными. Они свидетельствуют о несокрушимости украинской культуры и ее праве на существование в мировом контексте. Феномен "Шевченко в камне" доказывает, что культурная идентичность может быть прочным фундаментом для национального единства и мирового признания.

Об источнике: YouTube-канал "Шалені авторки" YouTube-канал "Шалені авторки" - это популярный культурно-просветительский проект, который ведут известные украинские литературоведы Вера Агеева и Ростислав Семкив. Сначала канал сосредотачивался на гендерной проблематике и творчестве выдающихся украинских писательниц, возвращая их из тени. Сейчас тематика расширена и охватывает ключевые вопросы национальной идентичности, постколониализма, истории и переосмысления украинской классики. Главная цель проекта - популяризировать украинскую культуру и осуществить ревизию устаревших школьных и советских стереотипов относительно литературы. Канал отличается академической глубиной, но одновременно неформальным и живым диалогом, способствуя интеграции украинского культурного пространства в мировую дискуссию.

