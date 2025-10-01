Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Шевченко против Ленина: почему памятники Кобзарю не сносят, а строят по всему миру

Марина Иваненко
1 октября 2025, 11:36
41
Тарас Шевченко в мире: монументы Кобзарю как символ украинской идентичности и культуры, объединяющий диаспору на всех континентах.
Памятники Тарасу Шевченко в мире
Памятники Тарасу Шевченко в мире / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему в мире так много памятников Тарасу Шевченко
  • Как изображают Тараса Шевченко за рубежом

Фигуру Тараса Шевченко следует рассматривать не только как школьного классика, но и как глобальный феномен. Речь идет о мощном символе украинской национальной идентичности, увековеченном в монументах на всех континентах. Эти памятники, установленные украинской диаспорой, - не просто чествование поэта, а важный политический и культурный акт, помогающий украинцам сохранять связь с Родиной и утверждать свое присутствие в мире. Главред расскажет более подробно.

Феномен Кобзаря

На канале "Шалені авторки" отмечают, что Тарас Шевченко - это больше, чем поэт. Это олицетворение национальной идентичности, которое вышло далеко за пределы Украины. Тогда как в Украине после декоммунизации встал вопрос о новых национальных символах и осталось много пустых пьедесталов, украинская диаспора всегда активно использовала образ Кобзаря как визуальное и идеологическое ядро своих общин.Для украинцев за рубежом памятник Тарасу Шевченко - точка сбора, место, где отмечают национальные даты. Это материальное доказательство того, что украинская нация существует и имеет собственную культуру, которая является частью мирового наследия.

видео дня

Мировая география шевченкианы

Авторы видео подчеркивают уникальность географии шевченкианы: монументы Кобзарю установлены на всех континентах, кроме Антарктиды. Это свидетельствует о глобальном значении поэта и силе украинской эмиграции.

Северная Америка

Особое место занимают памятники Тарасу Шевченко, расположенные в США и Канаде, ведь там украинская диаспора является одной из самых влиятельных. Знаковым является памятник в Вашингтоне (1964). Его установка стала политическим событием мирового масштаба и привлекла внимание к проблеме Украины во времена СССР. Что касается канадских монументов, то большинство из них является наследием еще первой волны эмиграции.

Видео о том, как украинцы увековечили Тараса Шевченко на всех континентах можно посмотреть здесь:

Южная Америка и Австралия

Даже в Аргентине, Бразилии и Австралии украинская община смогла объединить усилия и средства, чтобы увековечить поэта, тем самым демонстрируя неразрывную связь со своей культурой.

Европа

Памятники в Италии, Франции, Польше и других странах показывают маршруты украинской эмиграции и политической элиты.

Иконография: пророк против "дедушки в кожухе"

В видео акцентировано внимание на иконографических различиях в изображении поэта:

Диаспорный образ: Герой и Пророк. Памятники, установленные украинцами за рубежом, в основном изображают Шевченко героическим, несокрушимым борцом, Пророком, призывающим к свободе. Часто они отличаются модернистской или экспрессивной эстетикой и передают дух национального сопротивления.

В советской Украине образ Тараса Шевченко идеологически "обезвреживали" и сводили к фигуре "народного певца" в кожухе, акцентируя на его крестьянском происхождении, но при этом игнорируя острую политическую и антиимперскую составляющую.

Наследие в современной перспективе

Вера Агеева и Ростислав Семкив призывают переосмыслить роль Шевченко, ведь его монументальное наследие - это не просто список скульптур, а живой урок политической истории и устойчивости диаспоры. Сегодня, когда Украина борется против имперской агрессии, эти памятники становятся еще более важными. Они свидетельствуют о несокрушимости украинской культуры и ее праве на существование в мировом контексте. Феномен "Шевченко в камне" доказывает, что культурная идентичность может быть прочным фундаментом для национального единства и мирового признания.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Шалені авторки"

YouTube-канал "Шалені авторки" - это популярный культурно-просветительский проект, который ведут известные украинские литературоведы Вера Агеева и Ростислав Семкив. Сначала канал сосредотачивался на гендерной проблематике и творчестве выдающихся украинских писательниц, возвращая их из тени. Сейчас тематика расширена и охватывает ключевые вопросы национальной идентичности, постколониализма, истории и переосмысления украинской классики. Главная цель проекта - популяризировать украинскую культуру и осуществить ревизию устаревших школьных и советских стереотипов относительно литературы. Канал отличается академической глубиной, но одновременно неформальным и живым диалогом, способствуя интеграции украинского культурного пространства в мировую дискуссию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тарас Шевченко интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:42Война
Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

12:37Фронт
"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

11:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

Последние новости

14:26

Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

14:10

Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

14:01

Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родовВидео

13:56

Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

13:42

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
13:32

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

13:28

Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужинВидео

13:21

Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление

Реклама
12:48

Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

12:38

"Танцоры" океана: есть ли крабы в Украине и почему они ходят боком

12:37

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

12:33

Умер один из основателей "Пиккардийской терции" - первые детали

12:20

РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши, чтобы обвинить Украину - ISW

12:09

Они боятся: Киркоров рассказал о детях, которые вернулись в РФ

11:51

"Четыре года в колонии": в РФ приговорили известную певицу за позицию

11:46

Украинский "Вампир" отправил к Кобзону экс-гауляйтера Новой Каховки

11:36

"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

11:36

Шевченко против Ленина: почему памятники Кобзарю не сносят, а строят по всему миру

11:15

Вырванные двери и окна: известный комик остался без жилья после тяжелой операции

Реклама
11:11

В США впервые с 2019 наступил шатдаун, правительство приостановило работу

11:09

В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погиблиФотоВидео

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

10:53

Партизаны уничтожили логистику Шахедов, которыми РФ обстреливает Украину - детали

10:45

Китайский гороскоп на завтра 2 октября: Тиграм - неудачи, Змеям - трудности

10:27

РФ запустила "Искандер" по селу на Черниговщине: погиб мужчина, есть разрушения

10:26

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 октября (обновляется)

10:11

Вспыхнул без атаки: в РФ масштабный пожар на одном из важных объектов Путина

10:09

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

10:05

Почему 2 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

10:05

Появятся ли в Украине Томагавки - что может помешать ударам по России

09:43

Тестирование бесплатное: для украинцев Starlink заработает просто на смартфоне

09:28

Кремль усиливает пропаганду, россияне устали от войны - Politico

09:27

"Кнут" для Путина: президент Финляндии рассказал о стратегии Трампа в отношении РФ

09:22

"Выстрел в голову": Бех-Романчук впервые прокомментировала скандал с допингом

09:15

Зашуршит в карманах: три знака китайского зодиака разбогатеют в октябре

08:53

Без стратегии тактические успехи не спасут Украинумнение

08:42

Трагедия в Одессе: масштабный потоп унёс жизни 9 человек, среди жертв - ребенокФото

08:29

Критическая ситуация на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ отреагировали

Реклама
08:15

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

В Киеве - взрывы: город атаковали вражеские дроны

07:28

Сестра короля Великобритании приехала в Киев: в чем цель визита

06:41

Россия ударила КАБами и ракетами по Харькову: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФото

06:10

О Томагавках для Украины: США начали гибридную войну чужими рукамимнение

06:00

Обхитрила всех: Алла Пугачева обкрутила РФ по полной

05:43

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

05:24

От магазинного не отличить: как приготовить дома ванильный сахар

04:55

Невероятный прорыв в медицине: ученые изобрели костный "суперклей"

04:30

Время изобилия: четыре знака зодиака получат послание от Вселенной 1 октября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять